Bez mobilů, novin i televize. Začne volba nového papeže

Jiní kardinálové se ale před volbou vydali mezi lidi, kde se fotili s poutníky i turisty. Před novináři se neskrývali a ochotně se dělili i o své pocity z toho, jak dlouho by mělo konkláve trvat. „Pokud nebude papež zvolen do pátečního večera, tak to bude určitě něco nečekaného,“ řekl francouzsko-alžírský kardinál Jean-Paul Vesco.

„Uzamčeni na klíč“

Do Sixtinské kaple vstoupí všichni kardinálové společně. Následně zazní „extra omnes“ – tedy „všichni ven“. V kapli zůstanou jen kardinálové s právem volit. A ti jsou následně dle označení „cum clave“ „uzamčeni na klíč“.

Pro 108 ze 133 kardinálů jde o první konkláve, protože je jmenoval papež František. Na list papíru s předepsaným nápisem „Eligo in Summum Pontificem“ neboli „za papeže volím“ napíšou jméno svého favorita. S touto přeloženou kartou jdou pak postupně k oltáři. Úspěšný kandidát musí získat aspoň dvě třetiny hlasů. První den se hlasuje jen jednou, v dalších dvakrát dopoledne a dvakrát odpoledne.

„Jedná se o to, aby to byl člověk, který má kompetence. To znamená, aby to byla určitá osobnost, která má potřebné znalosti,“ míní kardinál a emeritní arcibiskup pražský Dominik Duka.