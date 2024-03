Baltské moře díky unikátním podmínkám uchovává až staleté vraky. Ohrožují je ale rabující potápěči i dřevokazné šášně

Vydalo se tak na něj nepočítaně rybářských lodí a člunů, galér, fregat, škunerů a křižníků, tankerů, remorkérů a kontejnerových lodí, jachet, katamaránů, trajektů a výletních lodí, ledoborců, torpédoborců, letadlových a výsadkových lodí, ponorek či minolovek. Ne všechny ale dopluly do svého cíle.

Švédští archeologové našli nejstarší lodní dělo v Evropě. Stopy vedou do Čech a na Slovensko

Nedostala se však ani na širé moře. Když se do napnutých plachet Vasy poprvé opřel vítr, loď se nebezpečně nahnula na stranu, ale nakonec se její příď opět dokázala narovnat. Při druhém a silnějším poryvu se však Vasa naklonila natolik, že otevřenými střílnami pro děla začala do trupu proudit voda. Během několika minut se potopila, ke dnu s sebou stáhla nejméně třicet lidí.

Tragédie měla dvě příčiny. Stavitelé v té době ještě neznali početní metody, které by jim pomohly přesně předpovědět chování lodi na vodě. Čerpali tak ze svých zkušeností a po první plavbě plavidla upravovali. Druhou příčinou byly dodatečné pokyny švédského krále Gustava II. Adolfa, který v průběhu stavby lodě nařídil zvýšit počet děl, což vyžadovalo stavbu další paluby. Kvůli tomu zřejmě došlo k posunu těžiště a převrácení lodi.

Švédská operace Apollo, jak bývá vyzvednutí vraku občas přezdíváno, byla nesmírně technicky náročná. V třicetimetrové hloubce, kde každý pohyb zvířil oblaka bahna, vykopali potápěči za dva roky pod Vasou šest tunelů. Pod trupem lodi jimi protáhli ocelová lana připevněná ke dvěma pontonům. Jejich napnutím se vrak podařilo v několika postupných fázích pozvednout a přemístit do mělčí vody.

Archeologové na dně Baltu objevili šampaňské, koření i zapomenutý druh železa

Baltské moře skrývá další potopené „poklady“. V roce 2022 objevili archeologové sesterskou loď Vasy, Äpplet. „Ukázalo se, že je to absolutně obří loď,“ popsal podmořský archeolog Jim Hansson. „Vrak ční z hromady kamení, kolem ní se povalují ohromné kusy dřeva. Chvíli trvá, než pochopíte, na co se to vlastně díváte,“ nastínil podvodní scenérii další z archeologů Hakan Altrock.

Na rozdíl od Vasy byla Äpplet jednou z mnoha plavidel, které švédská armáda potopila dobrovolně, aby vytvořila překážky pro lodě směřující do Stockholmu a měla tak kontrolu nad námořní dopravou v okolí města. I proto je koncentrace vraků okolo hlavního města historicky významného švédského království vysoká.

Nedaleko se potápěčům podařilo objevit také loď Resande Man potopenou v roce 1660 při sněhové bouři, kterou proslavil ve svých vzpomínkách přeživší diplomat.