Ázerbájdžánské aerolinky omezují lety do Ruska

Omezení potrvá až do ukončení předběžného vyšetřování středeční nehody. Dál budou aerolinky létat do šesti významných ruských měst – Moskvy, Petrohradu, Kazaně, Astrachaně, Jekatěrinburgu a Novosibirsku.

Lety do Ruska dočasně pozastavují z bezpečnostních důvodů i další letecké společnosti, například kazachstánské Qazaq Air přestanou od soboty na měsíc létat z Astany do Jekatěrinburgu, píše s odkazem na sdělení aerolinek agentura TASS. Nadále budou létat do Omsku a Novosibirsku. Izraelské aerolinky El Al už dříve rozhodly dočasně přerušit lety na lince z Tel Avivu do Moskvy na letiště Domodědovo.

Zprávy přicházejí po informaci ruské státní agentury TASS, že jeden z letů ázerbájdžánských aerolinek do města Miněralnyje Vody na jihu Ruska se v pátek po uzavření části vzdušného prostoru otočil a zamířil zpět do Baku.