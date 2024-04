„Americkou podporu Ukrajině nejde nahradit.“ Pavel vyzval USA ke schválení pomoci

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý podepsal nový mobilizační zákon, který po měsících tahanic prošel parlamentem. Narukovat by s touto legislativou mělo až půl milionu vojáků. Snížil se i věk odvedenců, a to z 27 na 25 let.

„Američané mají nejvyspělejší zpravodajskou síť, takže jsou schopni velmi dobře vyhodnotit, jak situace na bojišti vypadá. A vypadá to, že neplatí původní kalkul, že by válka nabrala parametry poziční války a došlo k patu. V případě výpadku pomoci Ukrajině prostě hrozí, že Rusové budou postupovat dál, a to jim dává prostor, aby došli na polské hranice a obsáhli celý prostor od Černého moře až po centrální Polsko, a náklady na zvládání takovéto situace by byly nesrovnatelně vyšší, než když se odblokuje teď pomoc Ukrajině,“ vysvětluje Šír.

Ve snaze posílit podporu mezi svými stranickými kolegy k němu Johnson připojil čtvrtý návrh s několika položkami populárními mezi republikány. Zahrnuje plán upravit ekonomickou pomoc Kyjevu do podoby odpustitelné půjčky nebo mechanismus, který by umožnil využít na podporu Ukrajiny zmrazená ruská aktiva, ale také opatření umožňující zákaz sociální sítě TikTok.

Nebezpečná snaha o mír

Mluví se o únavě z války v západním světě. „Tříští se hlavně síly uprostřed jednotlivých států, kde mnozí politici využívají toho přání lidí, aby konečně byl mír, k tomu, aby nasbírali politické body a dostali se k moci. Jsou to především síly, které souzní s tím, jak vypadá Rusko, byť to neřeknou zcela otevřeně,“ míní politický a kulturní geograf Vladimír Baar z Ostravské univerzity s tím, že politici ale v době konfliktu musí hájit zájmy státu, nikoli se podvolit přání lidu.

Západ podle něj propásl řadu let, kdy měl investovat více do obrany, a Rusko teď vidí v Evropě „obrovský strach z konfliktu“. „Vidí, že jediné, co politici dělají, je ten konflikt nějak nezrychlovat, aby nedošlo k větší válce. Důsledky známe, nedostatek zbraní, munice, všechno se dodává od začátku pozdě,“ podotkl Baar.

V tuto chvíli Rusko nemá na to napadnout evropskou zemi, ale to by se změnilo po vítězství na Ukrajině, obává se expert. Po zotavení ruské ekonomiky by Moskva mohla začít pokukovat třeba po Pobaltí, a to v horizontu pěti, sedmi let, myslí si Baar. „Nebudeme-li se angažovat, tak Ukrajina padne a Rusko posílí,“ varoval odborník s tím, že situace je podobná jako před druhou světovou válkou, kdy se země snažily hlavně co nejdéle udržet mír, ale válka nakonec stejně vypukla.