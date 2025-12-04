Americké údery na údajné pašeráky drog odvrací pohled od narkotik v ulicích USA


před 15 mminutami|Zdroj: ČT24
3 minuty
Horizont ČT24: Trumpův boj proti drogám v USA selhává
Zdroj: ČT24

Současná americká administrativa prezentuje vojenskou operaci v Karibiku namířenou proti plavidlům, která Washington označuje za pašerácká, jako „velký úspěch“. Od září potopilo námořnictvo USA nejméně 22 lodí, pravděpodobně při tom zabilo 83 lidí. Vedení Spojených států má zato, že takto likviduje členy narkokartelů, kteří prý do USA pašují drogy. Těm prezident Donald Trump vyhlásil válku. „Doma“ ale paradoxně represivní složky dostaly jiné úkoly. A narkotika přímo v amerických ulicích tak podle všeho potírají výrazně méně než dřív.

Výběr redakce

Průměrná mzda reálně vzrostla o 4,5 procenta

Průměrná mzda reálně vzrostla o 4,5 procenta

před 8 mminutami
V principiálních otázkách panuje shoda, sdělil Zůna po jednání s Pavlem

ŽivěV principiálních otázkách panuje shoda, sdělil Zůna po jednání s Pavlem

před 45 mminutami
Spor o jmenování Turka ministrem může rozhodnout Ústavní soud, řekl Pavel

Spor o jmenování Turka ministrem může rozhodnout Ústavní soud, řekl Pavel

09:25Aktualizovánopřed 46 mminutami
Soud schválil první dohodu o vině a trestu v kauze Stoka

Soud schválil první dohodu o vině a trestu v kauze Stoka

před 1 hhodinou
Univerzitní spin-offy sílí. Pomáhají výzkumu a míří do světového byznysu

Univerzitní spin-offy sílí. Pomáhají výzkumu a míří do světového byznysu

před 1 hhodinou
Izrael identifikoval další tělo předané Hamásem, v Gaze zůstává poslední rukojmí

Izrael identifikoval další tělo předané Hamásem, v Gaze zůstává poslední rukojmí

před 1 hhodinou
„Možný začátek diplomatických jednání,“ říká Maduro po hovoru s Trumpem

„Možný začátek diplomatických jednání,“ říká Maduro po hovoru s Trumpem

před 8 hhodinami
Soud v USA poslal do vězení lékaře, který poskytl herci Perrymu ketamin

Soud v USA poslal do vězení lékaře, který poskytl herci Perrymu ketamin

před 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Americké údery na údajné pašeráky drog odvrací pohled od narkotik v ulicích USA

Současná americká administrativa prezentuje vojenskou operaci v Karibiku namířenou proti plavidlům, která Washington označuje za pašerácká, jako „velký úspěch“. Od září potopilo námořnictvo USA nejméně 22 lodí, pravděpodobně při tom zabilo 83 lidí. Vedení Spojených států má zato, že takto likviduje členy narkokartelů, kteří prý do USA pašují drogy. Těm prezident Donald Trump vyhlásil válku. „Doma“ ale paradoxně represivní složky dostaly jiné úkoly. A narkotika přímo v amerických ulicích tak podle všeho potírají výrazně méně než dřív.
před 15 mminutami

Ukrajinskou armádou prochází „ztracená generace“ mladých vojáků

Ukrajina se potýká s pomalým, ale vytrvalým ruským postupem na frontě. Ukrajinskou armádu sužují také velké ztráty na životech či početní převaha agresora. Muži na frontě chybí, Kyjev v reakci na to snížil mobilizační věk z 27 na 25 let. Podle odhadů se však zhruba 1,5 milionu mužů odvodu vyhýbá. Od jara proto ukrajinské velení láká do svých řad i nejmladší muže, kteří ještě nejsou v odvodovém věku. Agentura Reuters zaznamenala, jak válka proměňuje ty, kteří byli nedávno ještě chlapci, ve ztracenou generaci.
před 34 mminutami

Trump označil setkání americké delegace s Rusy za „docela dobré“

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že úterní setkání jeho dvou vyslanců s ruským vládcem Vladimirem Putinem bylo „docela dobré“. Podle šéfa Bílého domu však není jasné, co se bude dít dál. Zvláštní zmocněnec Steve Witkoff a Trumpův zeť Jared Kushner měli podle Trumpa ze schůzky v Kremlu dojem, že Rusové o dohodu o ukončení agrese na Ukrajině „velmi stojí“. Podle Putina jsou v americkém plánu některé body, se kterými Rusko nesouhlasí. Ukrajina se brání plnohodnotné ruské invazi od února 2022.
včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou

Izrael identifikoval další tělo předané Hamásem, v Gaze zůstává poslední rukojmí

Izraelská armáda oznámila výsledek identifikace pozůstatků rukojmího, které ve středu předalo Červenému kříži v Pásmu Gazy palestinské teroristické hnutí Hamás a Palestinský islámský džihád. Jde o thajského zemědělského pracovníka Sudthisaka Rinthalaka, který byl zabit při teroristickém útoku Hamásu a jeho spojenců na Izrael 7. října 2023 a jehož tělo bylo odvlečeno do Gazy.
před 1 hhodinou

V krizí sužovaném Libanonu pomáhají i peníze z tuzemska

Libanon čelí obnovené hrozbě války s Izraelem i hlubokým vnitřním problémům. Jedním z nich jsou zhoršující se podmínky uprchlíků, kteří tvoří až čtvrtinu obyvatel země. Po sérii několika krizí libanonský stát de facto zbankrotoval a přestal poskytovat většinu veřejných služeb. To se negativně projevilo zejména v nejchudších oblastech. Podle expertů hrozí spuštění další migrační vlny. Předcházet jí pomáhá zahraniční pomoc, a to včetně té z tuzemska. Česko pomohlo darem v hodnotě zhruba pěti milionů korun nemocnici ve vesnici Mašgara. Stát si od toho slibuje posílení stability oblasti obývané zčásti i uprchlíky ze sousední Sýrie. Nemocnice, která je spádovou pro šedesát tisíc lidí, je téměř plně závislá na zahraničních dárcích.
před 3 hhodinami

Humanoidů v Číně vzniká spousta, kupuje je málokdo. Země se bojí bubliny

Čína vsadila na to, že se stane světovou velmocí v humanoidních robotech. Podle několika analýz ale možná přišla s touto technologií příliš brzy, protože reálně o ni není příliš zájem.
před 4 hhodinami

„Řezník z Damašku“ žije rok po svržení v ruském luxusu a hraje hry

Svržený syrský diktátor Bašár Asad před rokem uprchl s rodinou do Ruska. Za „humanitární“ azyl prý musel uzavřít dohodu o mlčenlivosti. Podle zdrojů listu Die Zeit pobývá v luxusním mrakodrapu v Moskvě, kde hraje on-line hry. Vládce, jemuž se přezdívá „Řezník z Damašku“, za války nechal bombardovat civilní obyvatelstvo a mučit své odpůrce. Přes sto tisíc lidí za jeho vlády zmizelo.
před 4 hhodinami

„Možný začátek diplomatických jednání,“ říká Maduro po hovoru s Trumpem

Venezuelský autoritář Nicolás Maduro potvrdil, že si zhruba před dvěma týdny telefonoval s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Rozhovor označil za zdvořilý a srdečný, nastínil také možný začátek diplomatických jednání. Spojené státy v posledních týdnech stupňují na Venezuelu tlak, neboť tvrdí, že Caracas podporuje obchodování s drogami. Do oblasti vyslaly bojové lodě a letadla.
před 8 hhodinami
Načítání...