Americké školství povede wrestlingová magnátka McMahonová

„Jako ministryně školství bude Linda McMahonová neúnavně bojovat“ za to, aby každému americkému státu nabídla větší svobodu ve vzdělávání a „umožnila rodičům činit ta nejlepší rozhodnutí ohledně vzdělávání pro jejich rodiny“, citovala agentura AFP z Trumpova prohlášení.

McMahonová je významným sponzorem Trumpa a jedním z jeho prvních podporovatelů, když se před téměř deseti lety poprvé ucházel o Bílý dům. V letech 2017 až 2019, tedy během Trumpova prvního funkčního období, stála v čele Úřadu pro drobné podnikání.

Šéfkou asociace profesionálního wrestlingu WWE byla do roku 2019, kdy přešla do čela protrumpovského politického akčního výboru America First Action. Je rovněž předsedkyní Trumpovi nakloněného think-tanku First Policy Institute.

McMahonová byla ve hře o post šéfky ministerstva obchodu, Trump ale v úterý místo ní vybral do čela tohoto resortu ředitele společnosti Cantor Fitzgerald Howarda Lutnicka.