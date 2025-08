Zrekonstruovaná ulice v Mělníku je příliš úzká pro autobusy

Aby mohl autobus projet zatáčkou v Nemocniční ulici v Mělníku, musí řidič jedoucí v protisměru vycouvat. „Dá se to projet, ale určitě kdyby to bylo širší, tak by to bylo lepší,“ poznamenal řidič autobusu. Na nebezpečné místo si stěžují především lidé na sociálních sítích.

Vedení města chce teď do nejužšího místa umístit značku „pozor bus v protisměru“. Řidiči si tak navzájem budou muset dávat přednost. „Oni to dělají na mnoha místech. Jak v Mělníku, tak mimo Mělník. Zkrátka ty silnice nejsou stavěné na to, aby se bez problému vyhnuly dva patnáctimetrové autobusy,“ vysvětlil starosta města Tomáš Martinec (ODS).