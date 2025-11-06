Hvězdárna ve Valašském Meziříčí se rozrostla. Má nové centrum i dalekohled


Hvězdárna ve Valašském Meziříčí se po více než šedesáti letech dočkala významného rozšíření. Její součástí je nové kulturní a kreativní centrum za více než osmdesát milionů korun. Zásadního vylepšení se dočkalo také vybavení původních budov. K půl století starému hlavnímu dalekohledu přibyl nový, výkonnější. Vedení hvězdárny navíc podepsalo smlouvu o spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně na vesmírných projektech. Zájemci, kteří si rozšířený areál chtějí prohlédnout, mají první příležitost v sobotu dopoledne.

Soud uložil trest hasiči a úřednici za pochybení při havárii na Bečvě

Za havárii na řece Bečvě ze září 2020 olomoucký krajský soud pravomocně odsoudil hasiče Jiřího Pochylu a úřednici Věru Šulovou z radnice v Rožnově pod Radhoštěm. Pochyla jako velitel zásahu byl nečinný při řízení záchranných prací, úřednice Šulová nese odpovědnost za nezákonné správní rozhodnutí týkající se lagun firmy Energoaqua, která byla soudy označena za viníka ekologické havárie. Oba jsou jediní, kteří za tuto havárii pykají.
Často zvedl hlas, ale měl obrovské znalosti, říká o Dukovi Graubner

Kardinálovi Dominiku Dukovi záleželo na budování vztahů se společností a také na výuce náboženství, řekl pražský arcibiskup Jan Graubner. Ocenil zároveň výsledek Dukova vyjednávání s prezidentem Václavem Klausem o katedrále svatého Víta na Pražském hradě. Graubner vystřídal Duku v čele pražského arcibiskupství v červenci 2022. Na Duku vzpomínají i další církevní představitelé.
Slovácké divadlo uvádí muzikál o prezidentu Masarykovi

Slovácké divadlo v Uherském Hradišti slaví své osmdesátiny muzikálem Masaryk. Novinka o prvním československém prezidentovi a slováckém rodákovi může podle tvůrců překvapit a zároveň inspirovat k zamyšlení nad historií i současností.
Přibývá srážek se zvěří, která migruje za potravou

Každá devátá silniční nehoda je podle policejních statistik způsobena srážkou se zvěří. Na podzim počet kolizí narůstá, zvířata totiž migrují za potravou. Policisté proto nabádají řidiče k opatrnosti. Na rizikových úsecích umisťují správci komunikací pachové ohradníky nebo reflexní prvky, které mají zvěř od silnice odradit. V okolí dálnic budují oplocení a nad nimi takzvané ekodukty, po kterých mohou zvířata bezpečně migrovat.
Rychlost v nebezpečných úsecích Buchlovských kopců budou hlídat radary

Silničáři instalují úsekové měření rychlosti na hlavním tahu mezi Brnem a Uherským Hradištěm. Jde o část silnice I/50 přes Buchlovské kopce, která dlouhodobě patří k nejnebezpečnějším v regionu. Jen za první pololetí letošního roku tam policie eviduje více než dvacet dopravních nehod.
Opravy a dopravní omezení zkomplikují o Dušičkách přístup na některé hřbitovy

Návštěvníky brněnského Ústředního hřbitova omezí ve dnech kolem Památky zesnulých stavební práce v areálu i jeho okolí, veřejnosti nabízí minibus. Kvůli opravě tramvajové trati v ulici Jana Želivského není možné vjet autem ani na Olšanské hřbitovy I. v Praze. Do areálů mohou vjet pouze držitelé průkazu ZTP, ostatním návštěvníkům doporučují správci hřbitovů využít městkou hromadnou dopravu. Na hřbitově v Ústí nad Labem zase jezdí elektrický vozík.
Trénovali ji manželé Zátopkovi. Tělocvik učila sokolka ještě v devadesáti letech

Sylva Knedlová z Fryštáku celý život zasvětila sportu a dětem. Její rodiče byli velkými příznivci Sokola a své děti vychovávali v duchu myšlenek Masaryka a Tyrše. V mládí ji trénoval Emil Zátopek i jeho manželka Dana. V 91 letech je stále aktivní v městském zastupitelstvu a hlásá, že děti je potřeba vést ke slušnosti, práci a sociálnímu cítění.
