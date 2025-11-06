Hvězdárna ve Valašském Meziříčí se rozrostla. Má nové centrum i dalekohled

2 minuty
Hvězdárna ve Valašském Meziříčí se po více než šedesáti letech dočkala významného rozšíření. Její součástí je nové kulturní a kreativní centrum za více než osmdesát milionů korun. Zásadního vylepšení se dočkalo také vybavení původních budov. K půl století starému hlavnímu dalekohledu přibyl nový, výkonnější. Vedení hvězdárny navíc podepsalo smlouvu o spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně na vesmírných projektech. Zájemci, kteří si rozšířený areál chtějí prohlédnout, mají první příležitost v sobotu dopoledne.