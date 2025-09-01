Někteří pěstitelé v Moravskoslezském kraji řeší neobvyklý problém. Úrodu jim totiž ničí zajíci. Žádná opatření zatím příliš nepomáhají. Zemědělci čekají, že letos toho sklidí výrazně méně.
Zajíci ničí úrodu v Moravskoslezském kraji
Pěstiteli z Těrlicka Jakubu Trávníčkovi zničili loni zajíci za celou sezonu sotva třicet melounů, letos zvládnou někdy i deset kusů za jednu noc. Poškozené jsou svrchní části melounů, protože zajíci se další noc nevrátí ke stejnému kusu, ale nakousnou nový. „Takový meloun začne uhnívat. To znamená, že se musí od té rostliny odpojit. Ještě tedy poslouží včelkám pro cukr a energie,“ podotýká pěstitel.
Na pole nainstaloval kamery, a pokud se objeví zajíci, vyrazí na hlídku se psy. Jenže ani to nestačí.
Podobný problém řeší i soukromý zemědělec Petr Neuvirt, který v Jistebníku pěstuje a prodává zeleninu. Na svém poli letos napočítal i padesát zajíců. „Už loni to bylo horší, zajíci zničili přes třicet procent a letos to vygradovalo, když byli na jaře schopni do večera či rána sežrat výsadbu,“ popisuje. Lesním býložravcům chutnají hlavně košťáloviny, jako třeba zelí.
Zajíci se na okraji Jistebníku začali podle myslivců shromažďovat nejen kvůli potravě. Hledají tu především bezpečí před hony. „Důvod, proč jsme tady nelovili, je okolní prostředí, protože je tady velký pohyb lidí se psy a na kole a je docela problematické provést lov tak, aby se dodržely všechny zásady bezpečnosti,“ vysvětlil myslivec Jan Kašinský.
Letošní hon ale zřejmě bude. A pomůžou s ním i policisti. Měli by oblast uzavřít a zaručit tak bezpečnost lidí.