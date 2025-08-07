Bezová farma z Křížova na Benešovsku zjistila, že má ve vlastní úrodě nepovolené množství pesticidů. Celou sklizeň tak musela stáhnout z prodeje, škodu odhaduje na 1,5 milionu korun. Farma tvrdí, že se látka na rostliny dostala nejspíš ze sousedního pole zemědělského družstva. To takové přípravky používat může – případ ale nekomentuje s tím, že je stále v šetření. Majitelé bezové farmy se přitom snaží svou úrodu v souladu se zákonem co nejvíce chránit. Od sousedního pšeničného pole je odděluje několik metrů široký travnatý pás, který vede podél celého pozemku.
Ekofarmu připravily o úrodu pesticidy. Nejspíš byly ze sousedního pole
3 minuty