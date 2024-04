Za znásilnění a pokus o vraždu patnáctileté dívky uložil soud muži z Ukrajiny 19 let vězení

Podle soudu Veselovský loni v srpnu vylákal svou známou na procházku k řece, cestou ji spoutal, znásilnil, bodl a řízl do krku, pak ji svlékl, zabalil do igelitu, polil savem, shodil ze srázu a napůl zahrabal listím. Dívka předstírala, že je mrtvá, což jí zřejmě zachránilo život.

Veselovskému, který žije v Česku už asi pět let, hrozil až výjimečný trest. Státní zástupce pro něj požadoval osmnáct let vězení. Veselovského obhájce navrhoval jedenáctiletý trest. Mladík přiznal pohlavní zneužití a pokus o vraždu, odmítl ale, že by dívku znásilnil. Podle jeho slov šlo pouze o sex. Soud mu také nařídil zaplatit dívce jako odškodné za způsobenou bolest a strádání přes 480 tisíc korun.

Státní zástupce Jiří Richtr nemá pochyby o tom, že Veselovskyj jednal s rozmyslem a na čin se připravil. Na procházku s dívkou si totiž do batohu vzal igelitové pytle, savo, nože a lepenku.