Soud v Plzni začal řešit případ Ukrajince obžalovaného ze znásilnění a pokusu o vraždu školačky

Krajský soud v Plzni otevřel případ, který loni v létě otřásl městem. Devatenáctiletý Viktor Veselovský z Ukrajiny se zpovídá z pohlavního zneužití, znásilnění a pokusu o vraždu patnáctileté dívky. Mladík, který podle svých slov žije v Česku asi pět let, přiznal jen pohlavní zneužití a připustil také, že dívku bodl, odmítl ale, že by ji znásilnil nebo že by plánoval vraždu. Hrozí mu až doživotní vězení, státní zástupce navrhuje v obžalobě 18 let vězení.

Pak ji posadil na plot, na přední části krku jí řízl nožem a řekl jí, že než vykrvácí, bude to trvat dva dny, takže má na výběr mezi rychlou a nebolestivou smrtí, nebo dlouhou a bolestivou, uvedl státní zástupce v obžalobě. Dívku pak bodl do krku. Školačce zachránilo život, že předstírala, že je mrtvá.

Dívku polil Savem a shodil ze srázu

Veselovský ji pak na zemi otočil, rozřezal na ní oblečení a začal jí strkat nohy do pytle a navlékat jí další pytel na hlavu, přitom ji poléval chemikálií Savem, stojí v obžalobě. Dívku pak shodil ze srázu do lesa, zakryl ji kůrou a větvemi a odešel. Dívka se po jeho odchodu dostala pryč a zavolala si zdravotnickou záchrannou službu. Policie mladíka zadržela do několika hodin.

Veselovský se přiznal k pohlavnímu zneužití. „Bylo to v době, když jsme měli s poškozenou vztah už delší dobu. Měli jsme dobrovolný sex, vím, že jsem udělal chybu, budu se za to odpovídat před zákonem. Ke znásilnění se nedoznávám, nebylo to žádné znásilnění. A bodnul jsem a seknul, to způsobilo zranění, ale že bych to plánoval, tak to není,“ řekl Veselovský u soudu.