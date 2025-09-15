Krajský soud v Brně uložil trest 6,5 roku vězení muži, který loni v září zapálil skladovací halu v Boskovicích na Blanensku. Žhář použil zápalnou lahev, oheň způsobil škodu v desítkách milionů korun. Obžalovaný Jan Svoboda se u soudu k činu přiznal a litoval ho. Rozsudek za obecné ohrožení není pravomocný, žalobkyně si ponechala lhůtu pro vyjádření. Hasiči u požáru zasahovali zhruba 34 hodin.
Za zapálení haly v Boskovicích dostal muž 6,5 roku vězení
Požár skladové haly s textilem začali hasiči likvidovat v noci na 9. září. Policie později informovala, že požár úmyslně založil muž středního věku z Blanenska, prý tím řešil osobní problémy. Z obžaloby vyplynulo, že motivem byla zřejmě pomsta. Muž chodil do práce pozdě, a tak jej vedení přeřadilo na nižší pozici s nižším platem.
„Mrzí mne to a opravdu toho lituji,“ řekl novinářům Svoboda po vyhlášení rozhodnutí. Za obecné ohrožení mu hrozilo osm až patnáct let vězení, soud ale podle předsedy senátu přihlédl k tomu, že muž prohlásil vinu. Soudce zmínil i vstřícný přístup obžalovaného. Muže soud zároveň potrestal i za nedovolené nakládání s omamnými látkami, kdy při domovní prohlídce u něj policisté našli konopí, které si vypěstoval pro vlastní potřebu.
Požár skladovací haly způsobil škody za desítky milionů korun. Policie loni na podzim uvedla, že škoda přesáhla 25 milionů korun, předseda senátu v pondělí hovořil o necelých čtyřiceti milionech korun. Poškozené firmy vzhledem k pojistnému plnění u soudu vyčíslily škodu na přibližně dvacet milionů korun, později částku ještě snížily. Muž má podle rozsudku zaplatit asi třináct milionů korun.
Při požáru se nikdo nezranil. Zasahovalo u něj devatenáct jednotek hasičů z Blanenska, Vyškovska, Brněnska i krajského města. Kvůli rozsahu požáru hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu ze čtyř, později i třetí. K vyhledávání ohnisek a rozkrývání požářiště hasiči vyslali i speciální techniku z Jihlavy a Hlučína. Nasadili na to pásové rypadlo s univerzálním dokončovacím strojem. Na místě skončili zhruba po 34 hodinách.