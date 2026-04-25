Nadšenci z mnoha zemí přijeli na Vyškovsko fotit parní vlak


před 44 mminutami|Zdroj: ČTK

Do prvních slunečních paprsků se v sobotu v Nemoticích na Vyškovsku nesl ostrý hvizd parní píšťaly. Jindy ospalé nádraží a jeho okolí obsadilo šedesát nadšenců s fotoaparáty a kamerami. Jakmile vjela lokomotiva zvaná Rosnička do záběru, začaly cvakat závěrky. Za nevšedním snímkem dávno ukončeného parního provozu přijeli nejen Češi, Rakušané či Němci, ale také Američan, Japonec, Francouz a tři Španělé, sdělili spoluorganizátoři fotovlaků Petr Holub a Jiří Rubín.

Vozy jsou při takových akcích obvykle prázdné. V sobotu lokomotiva s muzejními vozy připomínala, jak vypadal pravidelný osobní provoz v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století a jako kulisa jim sloužila Vlárská dráha mezi Brnem a Veselím nad Moravou. V některých stanicích ještě slouží mechanická návěstidla.

Do Nemotic vjel vlak vícekrát, strojvůdce nechal uniknout z komína co nejvíc páry, aby to fotografové měli hezké. Ostatně zaplatili sedm tisíc korun, aby mohli vlak sledovat po celý den a zachycovat ho na místech, která se jim líbí.

Parní lokomotiva zvaná Rosnička
Zdroj: ČTK/Patrik Uhlíř

Cena za jeden den focení ukazuje, jací srdcaři a nadšenci se okolo kolejí pohybují. Někteří dokonce zaplatí dvojnásobnou sumu, aby mohli fotit jiný vlak v neděli v severních Čechách. „Fotovlaků bývá víc, ale už jsme asi jediní, kdo dělá páru. Je to dražší a náročnější na organizaci,“ vysvětlil Holub na slavkovském nádraží ve chvíli oddechu, kdy vlak odjel do Brna, aby se lokomotiva na točně obrátila opačným směrem.

Fotografové snímající parní lokomotivu
Zdroj: ČTK/Patrik Uhlíř

Pro parní vlak je třeba zajistit uhlí a vodu, vodní jeřáby ve stanicích jsou na výjimky dávno minulostí. „Takže musíme mít domluvené hasiče, kteří nám pomáhají doplňovat vodu,“ poznamenal Holub. Ti jsou také v pohotovosti kvůli riziku požáru. „Ale spolupráce s nimi je skvělá, hlavně s těmi dobrovolnými. Vždyť dnes ochotně přijeli do Nemotic už v půl šesté,“ vyzdvihl Holub.

Vyjet s parním vlakem je však v Česku čím dál složitější. Provozních parních lokomotiv je méně než v minulosti, jejich provoz je drahý a na druhé straně ubývá těch, kteří na takový fotovlak přijedou.

Údržba historické parní lokomotivy
Zdroj: ČTK/Patrik Uhlíř

„Ti, kteří s námi jezdí od devadesátých let, zestárli, takže jim neslouží tolik zdraví, nebo nemají tolik peněz. A mladší chtějí často spíš motorové lokomotivy, protože páru nezažili a tolik jim neříká. I když pro mě je to srdcovka,“ popisuje Holub, který teprve nedávno překročil čtyřicítku. „Máme naplánovanou fotoakci na přelom května a června na Slovensku ve Velké Fatře, ale zájem je zatím malý. Uvidíme, jestli bude dostatečný, aby se vlak zaplatil,“ poznamenal Rubín.

Přikládání uhlí v parní lokomotivě
Zdroj: ČTK/Patrik Uhlíř

Lokomotivy vlastní různé spolky a také České dráhy, což je i případ Rosničky. „Když České dráhy letos vytvořily Nadační fond Svět železnice, bylo jednání komplikovanější, než se všechno usadilo, ale vyšli nám ochotně vstříc a musím jim poděkovat. I se spolky je dobrá spolupráce,“ přiblížil Holub, který se v Turnově podílí na renovaci jedné z parních lokomotiv.

Na akcích, stejně jako na té sobotní, se obvykle scházejí dlouholetí přátelé, kteří se vídají třeba pouze na podobných akcích, mnohá přátelství jsou mezinárodní. A další mohou vznikat. „Když rakouští kolegové slavili šedesátku, připravili jsme jim letos zimní fotovlak v Rakousku jako překvapení,“ vzpomněl Holub.

Parní lokomotiva zvaná Rosnička a její topič
Zdroj: ČTK/Patrik Uhlíř

Tentokrát fotografům a organizátorům vyšlo počasí, slunce svítilo celý den a parní lokomotiva v brzkém ranním či pozdně odpoledním slunci je tím, co jim přináší potěšení. „Když jsme v devadesátých letech začínali, tak jsme vždy po akci seděli v hospodě a spřádali až fantasmagorické plány a vždycky nám vyšly. Teď sníme o tom, že dostaneme parní lokomotivu na velké mosty na východním Slovensku okolo Hanušovců nad Topľou či na trať do Medzilaborců,“ nastiňují organizátoři své záměry do budoucna.

Výběr redakce

14:53Aktualizovánopřed 18 mminutami
před 44 mminutami
13:23Aktualizovánopřed 2 hhodinami
03:59Aktualizovánopřed 3 hhodinami
10:30Aktualizovánopřed 4 hhodinami
před 6 hhodinami
před 7 hhodinami
před 8 hhodinami

Aktuálně z rubriky Regiony

Do prvních slunečních paprsků se v sobotu v Nemoticích na Vyškovsku nesl ostrý hvizd parní píšťaly. Jindy ospalé nádraží a jeho okolí obsadilo šedesát nadšenců s fotoaparáty a kamerami. Jakmile vjela lokomotiva zvaná Rosnička do záběru, začaly cvakat závěrky. Za nevšedním snímkem dávno ukončeného parního provozu přijeli nejen Češi, Rakušané či Němci, ale také Američan, Japonec, Francouz a tři Španělé, sdělili spoluorganizátoři fotovlaků Petr Holub a Jiří Rubín.
před 44 mminutami

V Praze 4 se našly v domě toxické chemikálie i radioaktivní thorium

Hasiči odpoledne zasahovali u nálezu chemikálií v domě v ulici Nad Studánkou v Praze 4. Mezi nalezenými látkami byl mimo jiné toxický arzenik, což je oxid arzenu, dále kyanid, rtuť, radioaktivní thorium a kyselina pikrová, která se v minulosti používala jako trhavina. Chemická jednotka odvezla nebezpečné látky k likvidaci, pyrotechnik pak výbušniny k řízenému odpalu. Kolem 15:45 byl zásah ukončen.
13:23Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Politické spektrum: Volt Česko, ČSSD, GEN

Česká televize pořádá před komunálními volbami sérii debat se zástupci politických uskupení, která nejsou zastoupena ve sněmovně. Pozvání do Politického spektra v sobotu 25. dubna přijali Adam Hanka (Volt Česko), Jiří Paroubek (ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie) a Vojtěch Ryvola (GEN). Debatu moderoval Bohumil Klepetko.
před 3 hhodinami

O prvním setkání se sovětským vojákem mohl Vladimír Leman vyprávět jen známým

Přestože celý svůj profesní život prožil Vladimír Leman v pelhřimovské nemocnici, kde působil nejdříve jako lékař a poté dlouhá léta jako primář interního oddělení, pochází z Brna, kde se v roce 1932 narodil na Obilním trhu. V Brně prožil i druhou světovou válku. Popisuje změny během okupace, zabíjení v Kounicových kolejích i dramatické okamžiky při příchodu Rudé armády.
před 4 hhodinami

Přibyl se ujal úřadu pražského arcibiskupa

Dosavadní litoměřický biskup Stanislav Přibyl po přečtení papežské buly při sobotní mši v katedrále sv. Víta usedl do křesla symbolizujícího arcibiskupský stolec a stal se pražským arcibiskupem. Do úřadu nastoupil po Janu Graubnerovi. Mši předcházel liturgický průvod z Arcibiskupského paláce, rozezněl se největší zvon v Česku Zikmund. Přibyl ve svém intronizačním kázání řekl, že Evropa má mít duši a nebýt jen sociálním a ekonomickým projektem.
10:30Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Dětské domovy obtížně shánějí peníze na letní tábory

Některé dětské domovy nemají dostatek financí na letní tábory. Může za to zejména zrušení nároku na příspěvek na dítě, ale také nejisté a často pozdní dotace z krajů a růst cen. České televizi to potvrdily oslovené dětské domovy. Ty se tak často musí obracet na různé nadace, vypisovat sbírky nebo hledat sponzory. Pro mnoho dětí ale stále jistou účast na táboře zatím nemají.
před 9 hhodinami

Přes tři tisíce dětí vyrazí na Stezku Českem pro školy, nově i přes Beskydy

Na letošní Stezku Českem pro školy se už přihlásilo přes 130 škol s více než třemi tisíci dětmi. Zakladatel projektu Martin Úbl očekává až pět tisíc žáků. Stezka Českem pro školy je obdobou již známé pohraniční trasy rozdělené na dvacet etap. Projekt radí druhým rokem školám, jak putování horskou přírodou zorganizovat, nabízí předdomluvené ubytování a informace o vzdálenostech i převýšení. Letos je novinkou etapa v Beskydech, o kterou má zájem pětina přihlášených škol.
před 12 hhodinami

Autobusy na zavolání jsou v kurzu

Autobus, který nejezdí podle jízdního řádu, ale podle žádostí cestujících. Takzvaná poptávková doprava, která je od loňského července novým druhem veřejné dopravy, je mezi cestujícími čím dál populárnější. Do systému hromadné dopravy ji zařadili ve Středočeském a Libereckém kraji. ČT to potvrdili mluvčí krajských dopravních podniků. Kraje a města chtějí síť dále rozšiřovat, narážejí však na nejistotu spojenou s budoucím financováním.
před 12 hhodinami
Načítání...