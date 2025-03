Ikonická druhoválečná parní lokomotiva se vrátila na koleje

Reuters

, jif

před 12 m minutami | Zdroj: Reuters

Parní lokomotiva Canadian Pacific z 40. let minulého století, která během druhé světové války převážela vojáky i zásoby na jižní pobřeží Anglie, se vrátila do provozu. Na palubě nechyběli dobrovolníci podílející se na čtrnáctileté renovaci a příbuzní těch, kteří samotný kolos postavili. Vlak vyjel z Alresfordu do nedalekého Altonu na jihovýchodě Anglie. Jízda připomněla dokončení restaurátorského projektu zahájeného v roce 2011.