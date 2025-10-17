Z dvojnásobné vraždy ve Smržovce je podezřelý 81letý muž

Ze čtvrteční vraždy dvou lidí ve Smržovce na Jablonecku je podezřelý jednaosmdesátiletý muž, informovala policejní mluvčí Dagmar Sochorová. S oběťmi se senior znal, podle sousedů šlo o rodinné příslušníky. Zbraň, kterou střílel, držel podle policie nelegálně. Sám skončil s těžkým zraněním v nemocnici.
Kriminalisté dostali oznámení o střelbě na pozemku u jednoho z domů ve Vrchlického ulici ve čtvrtek krátce před 14. hodinou. Po příjezdu na místě našli muže a ženu středního věku mrtvé a podezřelého, těžce zraněného muže.
Záchranáři ho letecky přepravili na traumacentrum do Liberce. Policie poté ujistila veřejnost, že nikomu ve čtyřtisícovém městě už nehrozí nebezpečí. Tragédie se odehrála poblíž školního areálu, se základní školou ale neměla žádnou souvislost.
K určení příčiny smrti obou zemřelých policie nařídila soudní pitvy. „Střelnou zbraň, kterou 81letý podezřelý muž držel nelegálně, policisté zajistili. Veškeré okolnosti uvedené tragické události nyní šetří krajští kriminalisté, kteří ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vražda,“ uvedla mluvčí policie.