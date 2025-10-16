Po střelbě ve Smržovce na Jablonecku zemřeli dva lidé

Ve Smržovce na Jablonecku se ve čtvrtek odpoledne střílelo, na místě zůstali mrtví muž a žena. Další muž, který je podle policie z činu podezřelý, utrpěl těžké zranění a skončil v nemocnici. Policie na místě zadržela i střelnou zbraň a případ dál vyšetřuje. Podle sousedů šlo o spor mezi rodinnými příslušníky.
Střelba ve čtyřtisícovém městě v podhůří Jizerských hor se odehrála poblíž školního areálu, se základní školou ale neměla žádnou souvislost. Policejní mluvčí Klára Jeničková odpoledne ujistila, že nikomu už nehrozí žádné nebezpečí. „Na místě byl vymezen bezpečný perimetr v širším okruhu,“ dodala. Lidé v této uzavřené oblasti měli od policie pokyn, aby po dobu zásahu nevycházeli ze svých bytů a domů.
Oznámení o střelbě ve Vrchlického ulici přijala policie krátce před 14:00. Záchranná služba vyslala na místo čtyři posádky včetně letecké. Dva lidé utrpěli smrtelná zranění. „Třetího jsme s těžkým poraněním letecky transportovali na traumacentrum do Liberce,“ řekl krajský mluvčí záchranné služby Michael Georgiev. Policie později informovala, že právě tento těžce zraněný muž je z činu podezřelý.
Ke střelbě se vyjádřil i hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). „Hrůzný čin ve Smržovce. Myslím na oběti a pozůstalé. Děkuji složkám IZS za profesionální zásah,“ uvedl.
Podle statistik policie letos do konce srpna v Libereckém kraji vyšetřovala čtyři případy vraždy, některé byly ve stádiu pokusu, jedna loupežná. Dokonaná byla zatím zřejmě jen jedna, v únoru obvinila policie z vraždy šestačtyřicetiletou ženu, která zabila šesti ranami nožem v Tanvaldu na Jablonecku svého partnera. U soudu pak dostala 9,5 roku vězení.
Dvojnásobná vražda se v Libereckém kraji stala naposledy v roce 2020, kdy na Semilsku Karel Šťovíček uškrtil dvě ženy. Nebylo to ale najednou. Podle soudu muž zavraždil první ženu v noci na 26. července v Rovensku pod Troskami a druhou krátce po půlnoci 5. srpna v Turnově. U soudu dostal muž doživotí.