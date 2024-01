Většina zaměstnanců Liberty Ostrava zůstane dál doma, do práce se vrátí asi 200 lidí

Návrat většiny zaměstnanců hutní společnosti Liberty Ostrava do práce se opět odkládá o týden. Huť se stále nedohodla s firmou Tameh Czech na dodávkách energií. Vrací se ale asi 200 pracovníků do výroby pásů a důlních výztuží, kterou se podařilo napojit na dodávky tepla od společnosti Veolia Energie. Uvedl to odborový předák Liberty Ostrava Petr Slanina. Potvrdila to také mluvčí firmy Kateřina Zajíčková. Většina pracovníků byla naposledy v zaměstnání loni 21. prosince.