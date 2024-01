Liberty dál jedná o obnovení dodávek energií. Zaměstnanci věří, že se podaří huť zachránit

Když před Vánocemi odcházela většina zaměstnanců Liberty Ostrava na nečekané volno, bylo jim řečeno, že se mají do práce vrátit 3. ledna. To už neplatí, spuštění se prozatím odkládá na 9. ledna, zásadní však je, aby do té doby měla huť zajištěné dodávky energií. Zda se to podaří, není vůbec jasné a mnoho světla do situace nevnesla ani mimořádná schůze dozorčí rady.

„Podle člena představenstva je příslib snahy najít rychlé řešení ve sporu mezi Liberty a Tamehem. Myslel jsem si, že se dozvím, co by k tomu mohlo vést, ale bohužel,“ shrnul závěry jednání člen dozorčí rady a předseda základní organizace Odborového svazu KOVO Liberty ČR Petr Slanina.

Podotkl, že dokud se nepodaří obnovení dodávek energií dohodnout, zaměstnanci se nemohou vrátit, protože by to bez tepla a teplé vody odporovalo hygienickým předpisům. V práci zůstává jen zlomek lidí, kteří se starají o bezpečnost odstavených provozů. Ve středu kvůli blížícím se mrazům například vypouštěli vodu z potrubí.