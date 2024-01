Zaměstnanci Liberty Ostrava a Tamehu zůstanou doma další týden

Zaměstnanci hutě Liberty Ostrava a jejího dodavatele energií Tameh Czech, kteří se ve středu měli vrátit do práce, zůstanou doma další týden, oznámili v úterý mluvčí obou společností. Firmy jsou mimo provoz od předminulého týdne, kdy Tameh huti zastavil dodávky energií. Následně firma skončila v úpadku a svou insolvenci zdůvodnila tím, že jí ostravská huť neplatila a dluží za dodávky energií dvě miliardy korun.

„Zaměstnanci Liberty Ostrava pokračují od 3. do 8. ledna 2024 včetně na takzvané jiné překážce na straně zaměstnavatele, a to dle zákoníku práce. Nástup zpět do práce bude 9. ledna,“ sdělila v úterý mluvčí Liberty Ostrava Kateřina Zajíčková. „Zaměstnanci Tamehu zůstávají doma na takzvaných překážkách,“ oznámil mluvčí společnosti Patrik Schober.

Zajíčková zmínila, že zaměstnanci budou o aktuální situaci informováni během úterka a středy. „Liberty pracuje s příslušnými zainteresovanými stranami na hledání rychlého a schůdného řešení v oblasti dodávek elektřiny a dalších médií do hutě,“ zdůraznila.

Předseda základní organizace Odborového svazu KOVO Liberty ČR Petr Slanina připustil, že prodloužení doby, kdy zaměstnanci budou doma, víceméně očekával. „Doufám, že se to nebude opakovat vícekrát a že se během toho týdne mezi Tamehem a Liberty Ostrava podaří něco domluvit,“ konstatoval.