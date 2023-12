Do hutí Liberty chodí jen pár zaměstnanců. Dohlíží na to, aby nedošlo k havárii

Lidé z ostravské huti Liberty stále počítají s tím, že se po Novém roce vrátí do práce a obnoví se výroba. Týden po odpojení většiny dodávek energií chodí do podniku z šesti tisíc zaměstnanců jen zlomek. Dohlíží na nouzový režim. Hutě Liberty dluží firmě Tameh za dodávky energií dvě miliardy korun. Odboráři z Liberty zároveň ve středu podepsali s vedením firmy novou kolektivní smlouvu. Zaměstnancům mají zůstat zachované veškeré benefity, o nárůstu mezd se vzhledem k současné situaci Liberty ale bude jednat teprve během následujícího půlroku.

V areálu hutě Liberty je poprvé od jejího zprovoznění v padesátých letech ticho. Poprvé není slyšet válcování plechu ani vidět žádný kouř. „Je to až děsivé, katastrofické ticho, na které tady nejsme zvyklí a které provází celou odstávku. Jediné, co se momentálně pořád udržuje, jsou vysoká pec a koksovna,“ popisuje odborový předák z Liberty Ostrava Petr Slanina.

Branami hutě nyní procházejí jen zaměstnanci, kteří dohlíží na to, aby nedošlo k havárii. I jejich budoucnost ale zůstává nejistá.

Podle plánů vedení podniku by se do práce měli všichni vrátit 3. ledna. Jestli budou moct ihned začít vyrábět, záleží ale na tom, zda se hutím podaří dohodnout se s dodavatelem energií. „Je možné, že zaměstnanci přijdou a my jim budeme muset říct, že půjdou domů, protože v tu chvíli ještě nebudeme mít žádný závěr s Tamehem,“ přiznává výkonný ředitel Liberty Ostrava Pavel Šedivý.