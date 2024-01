V sousedství ostravské Nové hutě se dýchá čím dál lépe. Podle místních i kvůli útlumu výroby

Obyvatelé ostravských Radvanic a Bartovic pociťují úlevu. Začala se zlepšovat kvalita vzduchu – oč někteří místní usilují. Může to souviset i s tím, že se huť Liberty Ostrava, v jejímž bezprostředním sousedství žijí, potýká s problémy a před Vánocemi zastavila výrobu.

Jestliže se ještě zhruba před desetiletím Ostrava každoročně potýkala v zimě se smogem, v Radvanicích a Bartovicích to bylo ještě násobně horší. Obyvatelé čtvrti z toho vinili Novou huť, která dříve patřila do skupiny ArcelorMittal a dnes je známá jako Liberty Ostrava.

Situace se ale nyní vyřešila sama – alespoň prozatím. Liberty Ostrava před Vánocemi přišla o dodávky energií a přerušila provoz. Podle Burdy je to poznat. „Mohu se zhluboka kdykoliv nadechnout. To je úplná fantazie,“ poznamenal.

Není to ale jen dojem muže, který proti Liberty, respektive jejím komínům, léta bojuje. Kvalita ovzduší se zlepšuje – ne však jen po odstavení Liberty, ale již několik let – i podle údajů radvanické měřicí stanice. Odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu míní, že je to proto, že klesají emise z různých zdrojů v kombinaci s dobrými rozptylovými podmínkami. Podle vedoucí oddělení kvality ovzduší Blanky Krejčí loni poprvé nedošlo celý rok na Ostravsku a Karvinsku k překročení imisních limitů polétavého prachu.

Podle starosty městské části Aleše Boháče (SNK) ovšem i to souvisí s činností Liberty, která postupně utlumuje provoz. „Bavíme se až o sedmdesátiprocentním zlepšení z hlediska prachu,“ nastínil.