V Praze se otevírá nová zubní pohotovost, kapacita té stávající někdy nestačí

Pražská Nemocnice Na Františku otevírá druhou zubní pohotovost. Stává se, že nyní tam mají plné kapacity a lidé tak mohou mít problém sehnat pomoc. Přicházejí jich stovky denně. Podle vedoucí lékařky naplněnost hodně záleží na tom, co je za den.

„Nová pohotovost bude fungovat ve stejném režimu jako ta původní – ve všední dny od 17 do 22 hodin a o víkendu od deseti do 22 hodin,“ popsala pro ČT24 vedoucí zubní lékařka Nemocnice Na Františku Bára Malíková s tím, že lidé nepřicházejí jen s bolestmi, ale také s otoky, výjimečně i s krvácením po vytržení zubu. Často jde podle ní o děti.

Dodala, že to, že by se v rámci pohotovosti nedostalo na všechny zájemce o ošetření, není pravidlem, podle Malíkové záleží na tom, co je za den. „Typicky – pokud jsou svátky nebo prodloužené víkendy, kdy mají běžní zubní lékaři zavřené ambulance, tak je zájem pacientů vyšší, než jsme schopni ošetřit,“ vysvětlila.