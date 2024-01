Na jihu Čech otevřela nová zubní pohotovost. Hned se vytvořila fronta pacientů z celého kraje

Ještě před otevřením zubní pohotovosti v Českých Budějovicích stojí před ordinací pacienti frontu. Dojíždějí z celého kraje. Často nemají vlastního zubaře. „Pohotovost je čistě jenom pro lidi, kteří mají akutní bolest, otoky, potřebují náhle ošetřit,“ řekla provozní manažerka Jana Poláčková.

Pohotovost provozuje a na vlastní náklady ji vybavila soukromá firma. Kraj jí přispívá přes tři tisíce korun na hodinu. „Musí zajistit, aby tam nebyla velká fronta, a klidně tam budou muset mít dva doktory. To už je jejich podnikatelské riziko,“ řekl hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba (ODS). „Hodinová sazba lékaře, co odslouží pohotovost, je vyšší, než byla v minulých letech,“ poznamenala Poláčková.

Lékařům z okresů platí za zákrok jen pojišťovny. O krajské peníze by také stáli. Střídají se ve svých ordinacích. „Asi by bylo férové dát peníze do pohotovostí všude,“ řekl zubař z Vodňan Václav Pelíšek.

Okresní pohotovosti před třiceti lety zakládala Milada Hálková. Pacienty uklidňovala, že lékaři nezavřou, i když je kraj nepodpoří. „Bylo to v prosinci mediálně rozdmýchané. Lidé volali, jestli se nebude sloužit. To nikdo neřekl,“ ujistila.

Kraj chce podpořit i další zubařské pohotovosti

Krajské zastupitelstvo bude schvalovat příspěvek tisíc čtyři sta korun na hodinu i pro tyto pohotovosti. „Abychom tuto službu zatraktivnili,“ řekl hejtman.

Mnozí pacienti ale dál zůstávají bez vlastního zubaře. „Nepřibíráme nové pacienty vůbec, protože rodiče jsou před důchodem, dvě sestry jsou na mateřské,“ řekla zubařka Alexandra Kiš Pelišková. Hejtmanství se podařilo přilákat za poslední rok a půl do regionu zatím osm nových zubařů.