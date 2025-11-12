V Praze o prodlouženém víkendu opět nepojede metro na lince C

Kvůli výměně pražců nepojede od soboty do pondělí v Praze metro na lince C mezi stanicemi Hlavní nádraží a Pražského povstání. Výluky na lince C jsou v posledních letech poměrně časté, a to kvůli výměně pražců, modernizaci zabezpečovacího zařízení a rekonstrukci stanice Florenc.
Dopravní podnik po dobu výluky zavede v denním provozu náhradní autobusovou dopravu XC kopírující trasu linky. Celkem plánuje podnik o prodlouženém víkendu vyměnit 178 původních dřevěných pražců, které pochází z přelomu 60. a 70. let minulého století, za moderní betonové.
„Po dokončení této opravy budou na nejstarším úseku pražského metra Kačerov–Florenc C vyměněny už více než tři čtvrtiny původních dřevěných pražců,“ uvedla mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková.
Na výluky úseků linky C cestující v posledních letech narážejí pravidelně z několika důvodů. Vedle výměny pražců, kterou podnik zahájil před několika lety, jsou dočasná zastavení provozu nutná i kvůli opravě stanice Florenc zahájené v roce 2022. Od loňska se připojila i modernizace zabezpečovacího zařízení, která je podle podniku nutná pro plánované nasazení automatických vlaků.
Výluka byla na lince i o předchozím víkendu, kdy metro nejelo mezi hlavním nádražím a Vltavskou. Ve stejném úseku byla víkendová výluka i koncem října, a to kvůli rekonstrukci na Florenci.