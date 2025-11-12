V Praze o prodlouženém víkendu opět nepojede metro na lince C


před 55 mminutami|Zdroj: ČTK

Kvůli výměně pražců nepojede od soboty do pondělí v Praze metro na lince C mezi stanicemi Hlavní nádraží a Pražského povstání. Výluky na lince C jsou v posledních letech poměrně časté, a to kvůli výměně pražců, modernizaci zabezpečovacího zařízení a rekonstrukci stanice Florenc.

Dopravní podnik po dobu výluky zavede v denním provozu náhradní autobusovou dopravu XC kopírující trasu linky. Celkem plánuje podnik o prodlouženém víkendu vyměnit 178 původních dřevěných pražců, které pochází z přelomu 60. a 70. let minulého století, za moderní betonové.

„Po dokončení této opravy budou na nejstarším úseku pražského metra Kačerov–Florenc C vyměněny už více než tři čtvrtiny původních dřevěných pražců,“ uvedla mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková.

Na výluky úseků linky C cestující v posledních letech narážejí pravidelně z několika důvodů. Vedle výměny pražců, kterou podnik zahájil před několika lety, jsou dočasná zastavení provozu nutná i kvůli opravě stanice Florenc zahájené v roce 2022. Od loňska se připojila i modernizace zabezpečovacího zařízení, která je podle podniku nutná pro plánované nasazení automatických vlaků.

Výluka byla na lince i o předchozím víkendu, kdy metro nejelo mezi hlavním nádražím a Vltavskou. Ve stejném úseku byla víkendová výluka i koncem října, a to kvůli rekonstrukci na Florenci.

Výběr redakce

Pavel nadále požaduje, aby Babiš veřejně oznámil, jak vyřeší střet zájmů

Pavel nadále požaduje, aby Babiš veřejně oznámil, jak vyřeší střet zájmů

10:54Aktualizovánopřed 3 mminutami
Zelenskyj vyzval kvůli korupčnímu skandálu k rezignaci ministry spravedlnosti a energetiky

Zelenskyj vyzval kvůli korupčnímu skandálu k rezignaci ministry spravedlnosti a energetiky

08:34Aktualizovánopřed 15 mminutami
Německá policie zadržela člena Hamásu. Přijel z Česka

Německá policie zadržela člena Hamásu. Přijel z Česka

16:07Aktualizovánopřed 18 mminutami
Vláda v demisi předložila sněmovně návrh rozpočtu

Vláda v demisi předložila sněmovně návrh rozpočtu

12:19Aktualizovánopřed 53 mminutami
Alžírsko omilostní a propustí vězněného spisovatele Boualema Sansala

Alžírsko omilostní a propustí vězněného spisovatele Boualema Sansala

před 2 hhodinami
Soud napodruhé uznal vinu expolicistů v případu výbuchu munice v Bílině

Soud napodruhé uznal vinu expolicistů v případu výbuchu munice v Bílině

před 2 hhodinami
„Zmasakrovali uklidňující a krásný projev,“ řekl Trump o BBC

„Zmasakrovali uklidňující a krásný projev,“ řekl Trump o BBC

08:39Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Česko je jednou z nejvíce energeticky náročných ekonomik, říká evropská zpráva

Česko je jednou z nejvíce energeticky náročných ekonomik, říká evropská zpráva

před 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Regiony

V Praze o prodlouženém víkendu opět nepojede metro na lince C

Kvůli výměně pražců nepojede od soboty do pondělí v Praze metro na lince C mezi stanicemi Hlavní nádraží a Pražského povstání. Výluky na lince C jsou v posledních letech poměrně časté, a to kvůli výměně pražců, modernizaci zabezpečovacího zařízení a rekonstrukci stanice Florenc.
před 55 mminutami

Soud napodruhé uznal vinu expolicistů v případu výbuchu munice v Bílině

Okresní soud v Teplicích napodruhé uznal vinu dvou bývalých policistů v souvislosti s výbuchem skladu munice v roce 2020 v Bílině. Uložil jim trest šest měsíců podmíněně odložený na zkušební dobu jednoho roku. Rozsudek není pravomocný, obžalovaní i státní zástupce si ponechali lhůtu na rozmyšlenou.
před 2 hhodinami

Turistická trasa na Modrý sloup, kam se 80 let nesmí, zůstane uzavřená nejméně do léta

Turistická trasa na Modrý sloup se otevře nejdříve v létě příštího roku. Správa šumavského národního parku trasu schválila, ale proti rozhodnutí se odvolaly jiné subjekty. Projekt tak nyní bude posuzovat ministerstvo životního prostředí. ČTK to řekl mluvčí NP Šumava Jan Dvořák.
před 6 hhodinami

Na víc než jedenáct milionů odhadli hasiči škodu po požáru střechy zlínské školy

Odhadovaná škoda po pondělním požáru střechy budovy střední školy v České ulici ve Zlíně je jedenáct a půl milionu korun. Příčinu požáru nadále zjišťují vyšetřovatelé, sdělil mluvčí krajských hasičů Kamil Tlušťák. Policie prověřuje podezření ze spáchání obecného ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi hrozí dva roky až osm let vězení. Vedení školy na úterý a středu vyhlásilo ředitelské volno.
včeraAktualizovánopřed 19 hhodinami

Ptačí chřipka se potvrdila ve dvou chovech

Ve velkochovu kachen ve Valdíkově na Třebíčsku se vyskytla ptačí chřipka, potvrdily laboratorní testy. V chovu se kvůli nákaze bude muset utratit osmnáct tisíc mladých týdenních a zhruba 2500 vykrmených kachen. Utrácení začne ve středu ráno, uvedl ústřední ředitel Státní veterinární správy (SVS) Zbyněk Semerád. Nákaza se vyskytla i v dalším chovu drůbeže v Lanškrouně na Orlickoústecku, který čítá asi 55 tisíc nosnic. Zaměstnanci firmy Mach Drůbež a hasiči tam s likvidací začnou ve čtvrtek.
včeraAktualizovánopřed 20 hhodinami

Při zásahu v ŘSD a na dalších místech zadržela policie jedenáct lidí, píše Deník N

Policie v souvislosti se zásahem na několika místech v Česku, mimo jiné v sídle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v Praze a v Hradci Králové, zadržela jedenáct lidí, píše Deník N. Podle jeho informací některé ze zadržených kriminalisté podezřívají ze zločinu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, a to v rámci organizované skupiny. Zásah se týkal i ministerstva pro místní rozvoj nebo pardubických vodáren. Předseda jejich představenstva kvůli trestnímu stíhání rezignoval, tvrdí ale, že se stíhání netýká jeho práce pro podnik.
včeraAktualizovánovčera v 15:47

Hasiči vyjížděli k požáru štěpky na skládce odpadu u Litvínova

Hasiči od noci na úterý zasahovali u požáru štěpky na skládce odpadu Celio nedaleko Litvínova na Mostecku. V 8:06 ho lokalizovali. Na místě vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu ze čtyř možných. Na zásahu se podílí přes dvacet jednotek. U požáru asistovaly záchranné útvary ze Zbirohu a Jihlavy a těžká technika provozovatele skládky, informoval mluvčí krajských hasičů Milan Rudolf. Města a obce v okolí informovaly občany, aby omezili větrání.
včeraAktualizovánovčera v 10:37

Policie obvinila muže kvůli podílu na sebevraždě matky oběti střelby, píše iRozhlas

Kriminalisté obvinili bývalého policistu z podílu na sebevraždě ženy, jejíž dcera zemřela při útoku střelce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (FF UK) v Praze v prosinci 2023. Muži v případě uznání viny hrozí až dvanáct let vězení. Informoval o tom iRozhlas. Žena zemřela letos v dubnu.
včera v 10:27
Načítání...