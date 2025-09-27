V Plzni se po přestavbě otevřela nejzatíženější křižovatka

Plzeňským řidičům se v plném rozsahu otevřela přestavěná křižovatka na Borských polích u obchodního centra. Nejzatíženější křižovatka města, kudy denně projíždí až 48 tisíc aut, prošla během sedmi měsíců přestavbou, která má zvýšit její kapacitu, plynulost a bezpečnost jízdy a odbourat nebo výrazně zredukovat kolony. Zprovoznění stavby se o čtyři týdny opozdilo, podle původních plánů se měla otevřít před začátkem školního roku.
Na příjezdových větvích křižovatky před nově instalovanými semafory ráno zastavovala auta, větší problémy než s řazením vozidel do patřičných pruhů, zmatení řidičů, jejich přejíždění mezi pruhy nebo jiné potíže nebyly. Také průjezd okružní křižovatkou byl bez větších problémů, jediným omezením byl kolem 8:00 vůz s plošinou, na níž dělníci pracovali na trolejovém vedení. O něco později přibyla i druhá plošina.
Téměř třicet let starou kapacitně nevyhovující klasickou okružní křižovatku, na níž ústí sjezd z dálnice D5, západní městský okruh i doprava z města a z průmyslové zóny Borská pole, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) přebudovalo na takzvanou turbookružní křižovatku. Na všech šesti ramenech je řízená semafory, semafory jsou i uvnitř kruhového objezdu.
„Doplnění světelnou signalizací zajistí regulaci vozidel na příjezdu do křižovatky, umožní lepší využití časové rezervy, zejména ve špičkových hodinách, a zajistí bezpečnější křížení vozovky s chodci a cyklisty,“ popsala změny Martina Kozlíková z plzeňské oblasti ŘSD.
Na výjezdech vznikly přechody se semafory, které si chodci nebo cyklisté spustí tlačítkem. Kolem celého kruhového objezdu je smíšená, čtyři metry široká stezka pro chodce a cyklisty. Jízdní pruhy v křižovatce jsou doplněné plastovými oddělovači, takže řidiči musí věnovat větší pozornost směrovým tabulím a ještě před křižovatkou se řadit do správného jízdního pruhu.
„Věřím, že se dostaví kýžený efekt a nejzatíženější křižovatka celého regionu se stane prostupnější pro auta a bezpečnější i pro chodce a cyklisty,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Aleš Tolar (STAN). Upozornil, že hlavně v prvních dnech bude jízda na křižovatce vyžadovat od řidičů pozornost a disciplínu.
S počátkem týdne se vrátí MHD
Od pondělí by se na křižovatku měla vrátit městská doprava, v sobotu se ještě dodělává trakční vedení pro trolejbusy. „Zatím minimálně čtrnáct dní se budou ještě signalizační zařízení ladit a budou se ‚vychytávat mouchy‘ se zkušenostmi z provozu. Je to dynamicky řízená křižovatka, to znamená, že signalizační plány se upravují podle toho, jak je která ta větev zatížená,“ přiblížil řízení propustnosti křižovatky Tolar. Zatím podle něj není nastavená preference pro veřejnou dopravu, to by mělo přibýt později.
Policejní mluvčí Eva Červenková řekla, že policisté nepočítají s tím, že budou po spuštění plného provozu přímo na místě dohlížet na dopravu. Jsou ale připraveni v případě potřeby řešit vzniklé dopravní situace či komplikace, uvedla.
Náklady na přestavbu křižovatky činily 275 milionů korun, z toho ŘSD zaplatí zhruba 120 milionů, Plzeň sto milionů a zbytek krajská správa silnic. S opravami se začalo v březnu, největší dopravní omezení byla od června. Město s prodloužením rekonstrukce zásadně nesouhlasilo, není ale zadavatelem akce. Zpoždění stavba nabrala kvůli neplánované přestavbě kolektoru velmi vysokého napětí, který okružní křižovatku protíná. Podle projektu měl být půl metru pod povrchem vozovky, ale stavbaři na něj při frézování staré silnice narazili už pět centimetrů pod asfaltem.
Po spuštění provozu budou stavebníci muset ještě dokončit osazení oddělovačů jízdních pruhů, které po dobu dopravního omezení a obousměrného provozu v křižovatce nemohli instalovat. „V případě vhodných klimatických podmínek bude ještě v letošním roce provedeno i vodorovné značení plastem, pro jehož aplikaci je nutné dodržet technologickou přestávku po pokládce obrusné vrstvy,“ doplnila Kozlíková.
Na zprovoznění křižovatky naváže omezení na dálničním přivaděči D5 silnice I/26 na Domažlice kvůli nutnému položení mikrokoberce. Práce vždy v jednom jízdním pruhu potrvají maximálně jeden týden.