V částech Česka napadl v noci sníh, pokryl horské silnice

Do vyšších poloh na západě Čech se vrátila zima. V noci na sobotu napadlo několik centimetrů sněhu v Krušných horách i na Šumavě. Silnice v horských oblastech jsou zasněžené, ale sjízdné, a teploty jsou kolem bodu mrazu nebo i pod ním. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu a Ředitelství silnic a dálnic. Sněžilo i na horách na severu Čech, v Krkonoších napadlo místy až deset centimetrů sněhu. Podle předpovědi meteorologů se sněhové přeháňky mohou vyskytovat na horách i během víkendu.

Zatímco ještě před týdnem byly v Česku zaznamenány teplotní rekordy a teplota vystoupala až k 26 stupňům, v sobotu ráno bylo na západě Čech jen několik stupňů nad nulou a na horách mrzlo. Na Přebuzi na Rolavě v Krušných horách v noci klesly teploty až k minus pěti stupňům, uvádějí údaje z meteorologických stanic. Okolo nuly nebo těsně pod nulou bylo i na Šumavě, v okolí Železné Rudy.

V Krušných horách sněžilo například v Kraslicích, silnice od Jáchymova výš jsou zasněžené. Podobně se sněhem musí počítat i řidiči v okolí Železné Rudy na Šumavě.

Motoristé by měli být opatrní i při cestě do Krkonoš, zejména ti, kteří už auta přezuli na letní pneumatiky, i tam na hlavních tazích ležel v sobotu ráno sníh. Platí to i pro rušnou silnici I/10 z Tanvaldu na Kořenov a Harrachov, vyplývá z dopravních informací . Žádné problémy ale podle policie před osmou hodinou ráno hlášené nebyly.

Teploty v Libereckém a Ústeckém kraji byly v sobotu ráno do pěti stupňů Celsia, na horách jen kolem nuly. Motoristé, kteří už zimní pneumatiky vyměnili za letní, by měli jezdit se zvýšenou opatrností i tam, kde žádný sníh není. Podle ÚAMK funguje letní pneumatika jen zhruba do sedmi stupňů Celsia, při nižších teplotách má auto s letními pneumatikami až dvakrát delší brzdnou dráhu než se zimními a horší ovladatelnost při manévrech.

Zataženo s deštěm

Na severu Čech bude v sobotu podle meteorologů celý den zataženo s deštěm, od 400 metrů nad mořem budou srážky přecházet ve smíšené a sněhové, na horách bude sněžení trvalejší a odpoledne bude ještě zesilovat. Teploty přes den vystoupají maximálně k osmi stupňům Celsia, většinou ale bude jen kolem šesti, na horách se budou teploty držet kolem nuly. Vítr by měl být do 30 kilometrů v hodině a k večeru bude slábnout.

Meteorologové v pátek upozornili, že v sobotu především na severním návětří pohraničních hor napadne pět až 15 centimetrů sněhu. Sněhové přeháňky budou slábnout večer a v noci na neděli. Od půlnoci na neděli pak začne platit výstraha před mrazem, kdy teplota bude ve dvou metrech nad zemí v noci a ráno klesat na většině území republiky s výjimkou jihovýchodní Moravy až pět stupňů pod bod mrazu. Takový mráz může poškodit ovocné stromy, vinnou révu a vzešlou zeleninu. Mrazy v Česku přetrvají pravděpodobně do úterý či středy.