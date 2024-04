Chladné počasí má pokračovat. Výlety do hor by měli zvážit turisté i řidiči s letní výbavou

Do Česka se dostává studený vzduch a na hory se vrací sněžení. Na horách může podle meteorologů napadnout až čtyřicet centimetrů sněhu. Vydali proto výstrahu pro území několika horských oblastí: Krušné hory, Šumavu nebo Beskydy. Chladné počasí s teplotami pod průměrem má vydržet i v dalších dnech. Podle silničářů by řidiči, kteří už nechali svá auta přezout na letní pneumatiky, měli zvážit jízdu do těchto oblastí.

V Krkonoších sněží od dopoledních hodin. „V Malé Úpě sněží a teploty se pohybují okolo bodu mrazu. Podle meteorologů je to kvůli tlakové níži nad Polskem. Napadnout by mělo patnáct až dvacet centimetrů sněhu,“ popsala na místě redaktorka Nikola Dostálková. Záchranáři podle ní nemuseli ve větší míře zasahovat. Horská služba je ale v pohotovosti a nabádá turisty, aby výlety do hor zvažovali. „V případě, že se na túru vydají, měli by mít sněžnice nebo nesmeky,“ řekla redaktorka.

Do hor jen se zimní výbavou

Zvážit jízdu do hor a na Vysočinu by měli také řidiči, kteří mají letní pneumatiky. „Mnozí už přezuli, protože jim to zákon umožňuje. V horách ale platí značka zimní výbava, porušili by tedy zákon a navíc by jim hrozily komplikace,“ vysvětlil preventista Policie ČR Lukáš Vincenc. Řidič by podle něj měl být připraven, že se počasí může změnit. „Například mít ve výbavě i sněhové řetězy,“ dodal.

Například na Vysočině vzhledem k teplému konci zimy jezdily sypače naposledy v noci z 2. na 3. února. Aktuálně jsou v pohotovosti. „Dá se říci, že na každém cestmistrovství jeden nebo dva sypače máme,“ řekl ředitel SÚS Kraje Vysočina Radovan Necid. Některá vozidla byla kvůli předpovědi počasí opět přestrojená pro zimní údržbu. Zároveň upozornil na to, že už skončilo zimní období a neplatí povinné lhůty údržby nastavené pro zimu.