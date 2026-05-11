Úřady řeší chov koz uprostřed obce. Veterináři doporučili část odebrat


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
Události: Problémový chov koz
Zdroj: ČT24

Stovky koz uprostřed Unkovic na Brněnsku rozdělují obec už několik let. Starosta a část obyvatel upozorňují na zápach, uhynulá zvířata i špatné podmínky chovu, majitel stáda ale pochybení odmítá a tvrdí, že se o kozy dokáže postarat. Státní veterinární správa u něj opakovaně zjistila porušení předpisů a doporučila počet zvířat výrazně snížit. O možném odebrání části stáda nyní rozhoduje městský úřad v Židlochovicích.

Skončila evakuace lodi s hantavirem na Tenerife, cestující odletěli

09:15
Aktuálně z rubriky Regiony

Policie po derby vyšetřuje i napadení v sektoru hostí či poničení sedaček

Policie po sobotním předčasně ukončeném pražském fotbalovém derby mezi Slavií a Spartou vyšetřuje kromě napadení sparťanského brankáře i další trestné činy. Vběhnutí fanoušků na plochu a napadení sektoru hostí vyšetřuje jako výtržnictví. Prověřuje také poničení LED panelů, sedaček a toalet jako poškození cizí věci. Ministerstvo vnitra zahájí se Slavií správní řízení. V reakci na výtržnosti vznikne pracovní skupina při vládní radě pro sport, prevenci a zdraví.
12:02Aktualizovánopřed 1 hhodinou

VideoNedohrané pražské derby je dle Portlíka ostuda. Prokop chce exemplární tresty

Za půl roku zamíří lidé ke komunálním volbám. A vyberou v nich mimo jiné nového primátora Prahy. Pozvání do Duelu ČT24 přijali kandidáti na tuto funkci – předseda pražské organizace hnutí ANO Ondřej Prokop a 1. místopředseda ODS Tomáš Portlík. Hosté debaty moderované Terezou Kručinskou probrali mimo jiné pražské derby, které se v sobotu nedohrálo kvůli výtržnostem fanoušků. Prokop událost označil za „otřesnou“ a „skandální“ a nesmí se podle něj opakovat. „Fotbal je generační sport, kam chodí dědečkové, tatínkové se syny. (...) Je potřeba dát exemplární tresty pro lidi, co vtrhli na to hřiště,“ říká Prokop. Portlík dění na stadionu označil za ostudné a chybu vidí také v počínání pořadatelů. „Obávám se, že podobná zkušenost povede k tomu, že se bude muset na stadionu dělat takzvaný face recognition (rozpoznávání obličejů), abychom uměli zaměřit fanoušky, kteří tam nepatří, a že se bude muset možná zavádět i registrace,“ pronesl.
před 13 hhodinami

VideoPraha 1 se snaží vymýtit nadbytečné dopravní značky

Sto osmdesát dva tisíc – tolik je v hlavním městě dopravních značek. Podle Prahy 1 je ale část z nich v metropoli zbytečně. Teď se odborníci snaží takové značky najít a z centra města odstranit. Pokud se projekt osvědčí, mohl by se rozšířit i do dalších čtvrtí. Cílem Prahy 1 je také snížit vizuální smog. V tuhle chvíli Staroměstské náměstí doplňuje asi dvacet dopravních značek. Řada z nich je na chodníku, což je problém hlavně pro rodiče s dětmi v kočárcích. Právě takové značky chce radnice do budoucna umístit třeba na lampy nebo na zdi.
před 15 hhodinami

Ligová fotbalová asociace zahájila řízení se Slavií, rozhodne v úterý

Ligová fotbalová asociace (LFA) zahájila s fotbalovou Slavií disciplinární řízení kvůli sobotnímu nedohranému derby, při kterém na hřiště vběhli fanoušci. Vršovický klub už oznámil, že do odvolání uzavře severní tribunu, kde sídlí kotel jeho nejhlasitějších fanoušků. Výtržníci, kteří v nastavení sobotního utkání vtrhli na trávník a napadli několik hráčů Sparty, dostanou doživotní zákaz vstupu na stadion. Klub bude po vinících požadovat náhradu celé škody včetně případné milionové pokuty od disciplinární komise, uvedl předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.
včeraAktualizovánovčera v 17:10

Obrazem: Fotograf Sudek vyrážel za svými třemi přáteli na sever

Výstava Josef Sudek a přátelé, jež byla otevřena v litoměřické Severočeské galerii výtvarného umění, se zaměřuje na jednu z mnoha částí Sudkovy bohaté tvorby. Podtitul Putování na sever naznačuje, kam se ubíralo kurátorské uvažování.
včera v 09:01

Policie vyšetřuje napadení fotbalistů v pražském derby. Tvrdík se omluvil

Ligové pražské derby mezi fotbalisty Slavie a Sparty se po vběhnutí domácích fanoušků na trávník a napadení několika sparťanských hráčů v sobotu nedohrálo. Divákům to oznámil do mikrofonu předseda představenstva vršovického klubu Jaroslav Tvrdík. Policie incident vyšetřuje pro podezření z výtržnictví, za které hrozí až dva roky vězení.
9. 5. 2026Aktualizovánovčera v 07:31

VideoPolitické spektrum: Národní demokracie, Stačilo!, SNK Evropští demokraté

Česká televize pořádá před komunálními volbami sérii debat se zástupci politických uskupení, která nejsou zastoupena ve sněmovně. Pozvání do Politického spektra v sobotu 9. května přijali René Živný (SNK Evropští demokraté), Jana Turoňová (Stačilo!) a Jan Sedláček (Národní demokracie). Debatu moderoval Bohumil Klepetko.
9. 5. 2026
