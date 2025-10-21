Kvůli zácpám na opravované D10 u Prahy kraj posílil vlakové spoje

Středočeský kraj posílil vlakové spoje na trase Brandýs nad Labem – Čelákovice. Během necelých dvou měsíců za ně zaplatí přibližně čtvrt milionu korun. Cílem je nabídnout cestujícím alternativu k autu nebo autobusu a přilákat je k využívání železnice. Díky tomu se mohou vyhnout i opravovanému úseku dálnice D10. Kraj zároveň testuje, zda jsou obyvatelé ochotni na vlak dlouhodobě přejít.
Každé ráno nyní z Brandýsa nad Labem směrem na Prahu vyjíždí o pět vlaků více. Posílené spoje mají usnadnit cestu a pomoci vyhnout se přetížené silniční dopravě.
Cesta vlakem na pražské hlavní nádraží by i s přestupem v Čelákovicích měla být rychlejší než autem. Řidiči se totiž mohou výrazně zdržet kvůli opravám úseku dálnice D10 v místě křížení s Pražským okruhem. Silničáři začali s pracemi už v srpnu, organizátor dopravy ale reaguje až nyní. „Vstupujeme do nejtěžší fáze oprav dálnice D10 a navazujících sjezdů,“ uvedl náměstek pro dopravu IDSK Pavel Winter.
Ve vlaku z Brandýsa nad Labem, který jezdí jako posila, ale zatím cestuje jen minimum lidí. Podle odhadů kraje by přitom tyto spoje mohly využívat desetitisíce obyvatel regionu. Úřad proto chce dát lidem čas, aby si na nové vlaky zvykli. „Skutečně potřebujeme větší vzorek a více času, než se spoje dostanou do povědomí cestujících,“ doplnil Winter.
Redaktoři České televize otestovali, zda je vlak skutečně rychlejší. „Jen přes Prahu jsme jeli víc než hodinu,“ spočítal redaktor Martin Donát v autě. Redaktorka Klára Andrews, která zvolila cestu vlakem, dorazila na místo setkání o čtyřicet minut dříve.
Opravy dálnice D10 by měly skončit zhruba v polovině listopadu. Podle mluvčího ŘSD Jana Rýdla se aktuálně dokončuje pokládka nových povrchů a instalace svodidel u křižovatky Radonice. Posílené vlakové spoje však budou jezdit až do konce platnosti jízdního řádu, tedy do 12. prosince. Kraj poté rozhodne, zda je ponechá i nadále.