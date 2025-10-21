Kvůli zácpám na opravované D10 u Prahy kraj posílil vlakové spoje


před 53 mminutami|Zdroj: ČT24
3 minuty
Události v regionech: Posílení vlakových spojů do Prahy
Zdroj: ČT24

Středočeský kraj posílil vlakové spoje na trase Brandýs nad Labem – Čelákovice. Během necelých dvou měsíců za ně zaplatí přibližně čtvrt milionu korun. Cílem je nabídnout cestujícím alternativu k autu nebo autobusu a přilákat je k využívání železnice. Díky tomu se mohou vyhnout i opravovanému úseku dálnice D10. Kraj zároveň testuje, zda jsou obyvatelé ochotni na vlak dlouhodobě přejít.

Každé ráno nyní z Brandýsa nad Labem směrem na Prahu vyjíždí o pět vlaků více. Posílené spoje mají usnadnit cestu a pomoci vyhnout se přetížené silniční dopravě.

Cesta vlakem na pražské hlavní nádraží by i s přestupem v Čelákovicích měla být rychlejší než autem. Řidiči se totiž mohou výrazně zdržet kvůli opravám úseku dálnice D10 v místě křížení s Pražským okruhem. Silničáři začali s pracemi už v srpnu, organizátor dopravy ale reaguje až nyní. „Vstupujeme do nejtěžší fáze oprav dálnice D10 a navazujících sjezdů,“ uvedl náměstek pro dopravu IDSK Pavel Winter.

Ve vlaku z Brandýsa nad Labem, který jezdí jako posila, ale zatím cestuje jen minimum lidí. Podle odhadů kraje by přitom tyto spoje mohly využívat desetitisíce obyvatel regionu. Úřad proto chce dát lidem čas, aby si na nové vlaky zvykli. „Skutečně potřebujeme větší vzorek a více času, než se spoje dostanou do povědomí cestujících,“ doplnil Winter.

Opravy na měsíce omezí provoz na D10 a D0
Oprava dálnice. Ilustrační foto

Redaktoři České televize otestovali, zda je vlak skutečně rychlejší. „Jen přes Prahu jsme jeli víc než hodinu,“ spočítal redaktor Martin Donát v autě. Redaktorka Klára Andrews, která zvolila cestu vlakem, dorazila na místo setkání o čtyřicet minut dříve.

Opravy dálnice D10 by měly skončit zhruba v polovině listopadu. Podle mluvčího ŘSD Jana Rýdla se aktuálně dokončuje pokládka nových povrchů a instalace svodidel u křižovatky Radonice. Posílené vlakové spoje však budou jezdit až do konce platnosti jízdního řádu, tedy do 12. prosince. Kraj poté rozhodne, zda je ponechá i nadále.

Výběr redakce

První premiérkou Japonska bude Sanae Takaičiová

První premiérkou Japonska bude Sanae Takaičiová

07:44Aktualizovánopřed 1 mminutou
Past pokroku: Chřipka se nesla světem na křídlech modernity

Past pokroku: Chřipka se nesla světem na křídlech modernity

před 38 mminutami
Slovenský soud vynese rozsudek nad atentátníkem, který vážně zranil Fica

Slovenský soud vynese rozsudek nad atentátníkem, který vážně zranil Fica

03:48Aktualizovánopřed 55 mminutami
Shutdown americké vlády komplikuje v zemi leteckou dopravu

Shutdown americké vlády komplikuje v zemi leteckou dopravu

04:32Aktualizovánopřed 59 mminutami
Mír mezi Arménií a Ázerbájdžánem může zhatit podmínka, která v dohodě ani není

Mír mezi Arménií a Ázerbájdžánem může zhatit podmínka, která v dohodě ani není

před 1 hhodinou
Izraelci stříleli na ozbrojence, kteří údajně přešli žlutou linii v Gaze

Izraelci stříleli na ozbrojence, kteří údajně přešli žlutou linii v Gaze

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Lano, které způsobilo tragédii lanovky v Lisabonu, nesplňovalo normu

Lano, které způsobilo tragédii lanovky v Lisabonu, nesplňovalo normu

před 10 hhodinami
Otevřel se opravený úsek dálnice mezi Polskem a Litvou, je důležitý i pro bezpečnost

Otevřel se opravený úsek dálnice mezi Polskem a Litvou, je důležitý i pro bezpečnost

před 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Středočeský kraj

Kvůli zácpám na opravované D10 u Prahy kraj posílil vlakové spoje

Středočeský kraj posílil vlakové spoje na trase Brandýs nad Labem – Čelákovice. Během necelých dvou měsíců za ně zaplatí přibližně čtvrt milionu korun. Cílem je nabídnout cestujícím alternativu k autu nebo autobusu a přilákat je k využívání železnice. Díky tomu se mohou vyhnout i opravovanému úseku dálnice D10. Kraj zároveň testuje, zda jsou obyvatelé ochotni na vlak dlouhodobě přejít.
před 53 mminutami

Královéhradecký kraj chce omezit osmiletá gymnázia. Proti záměru vznikla petice

Královéhradecký kraj chystá omezení osmiletých gymnázií. Do konce října má projednat dokument, který počítá se snížením kapacit těchto oborů na třech krajských školách. Naopak chce posílit čtyřleté obory gymnázií. Proti útlumu osmiletých gymnázií vznikla petice. Podobný odpor zaznívá i ze Středočeského kraje, konkrétně z Nymburka.
před 14 hhodinami

Nebezpečné křižovatky snadno vedou k nehodám. Někde se snaží o změnu

Začátek podzimu na silnicích je podle policie jedním z kritických období pro řidiče. Ubývá denního světla, jízdu navíc může komplikovat i mokré listí, na kterém hrozí smyk. Dopravní odborníci zkoumají každoročně místa, která jsou pro řidiče nepřehledná a nebezpečná – například křižovatky. Na základě svých zjištění pak mění jejich podobu. Stále však upozorňují, že primárně záleží na chování řidičů.
před 20 hhodinami

Provoz vlaků z Kolína do Velkého Oseka je obnoven

Provoz vlaků z Kolína do Velkého Oseka, který stál od středečního vykolejení nákladní soupravy, byl v 15:00 obnoven, jezdí se po dvou kolejích. Uvedl to mluvčí Správy železnic (SŽ) pro mimořádné události Martin Kavka. Původně měl být provoz obnoven už dopoledne, ale práce se protáhly. Omezený nicméně bude provoz až do 28. listopadu, dopravci vydají výlukové jízdní řády.
18. 10. 2025Aktualizováno18. 10. 2025

Hasiči odstranili následky havárie vlaku u Kolína, omezení trvá

Hasiči Správy železnic ve čtvrtek v podvečer na nádraží v Kolíně vrátili na koleje oba vagony poškozené po středečním vykolejení nákladního vlaku. Mluvčí Správy železnic pro mimořádné události Martin Kavka před 21:00 oznámil, že všechny vagony už z místa odstranili a hasiči na místě ukončili činnost. V pátek podle něj začnou opravy trati. Provoz na Kutnou Horu a Velký Osek je stále zastavený, už od středečního rána.
16. 10. 2025Aktualizováno16. 10. 2025

V Kolíně vykolejil nákladní vlak, provoz na Kutnou Horu stojí

V Kolíně v noci na středu vykolejil nákladní vlak, nikdo se nezranil. Hasiči Správy železnic dostali před 13. hodinou souhlas s odklízením, informoval mluvčí Správy železnic pro mimořádné události Martin Kavka. Vlaky na koridoru z Prahy do Pardubic jezdí bez omezení, zastavený je ale provoz na Kutnou Horu a na Velký Osek, vyplývá z informací Drážní inspekce a Správy železnic. Předběžná škoda je asi 42 milionů korun.
15. 10. 2025Aktualizováno15. 10. 2025

Podoba i účel tajných záložních nemocnic v tuzemsku se postupně mění

V Hředlích u Berouna otevřeli nový domov pro seniory v prostorách někdejší vojenské záložní nemocnice. Ta vznikla v 70. letech minulého století jako jedno z tajných zařízení, která měla být v případě války nebo epidemie připravena k okamžitému použití. Podobných objektů bylo v Česku více než deset, většina z nich však skončila v havarijním stavu. Některé ale nyní získávají nové využití.
14. 10. 2025

Zkratky pomůžou kamionům, ale ztěžují život v obcích

Stát vybírá víc na mýtném. Od ledna do srpna za něj dopravci zaplatili přes dvanáct a půl miliardy korun. Jenže tento údaj zároveň ukazuje, že nejen na hlavních tazích roste provoz. Většími městy kamiony často projíždějí krokem v dlouhých kolonách. Někteří řidiči proto volí alternativní trasy, ale ztěžují tak život lidem v menších obcích, přes které si zkracují cestu, třeba i navzdory zákazovým značkám.
13. 10. 2025
Načítání...