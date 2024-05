Stanjura: Naplňují se obavy, že plán majitele na záchranu Liberty není realistický

Podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) se naplňují obavy, že plán majitele na záchranu hutní společnosti Liberty Ostrava není realistický. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) chystá pro případ potřeby sociální pomoc. Česko jedná o možných krocích i s Evropskou komisí. Ministři to řekli na tiskové konferenci po jednání vlády.

Ministři připomněli, že firma poprvé nezaplatila celé sociální odvody a poprvé také nedodržela splátkový kalendář ke srovnání závazků vůči Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP). „Bohužel se naplňují naše obavy, že ty plány, které postupně předkládal pan (Sanjeev) Gupta jako majitel, nebyly realistické,“ uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Poukázal na nové informace firmy o možném odstavení další koksovny a o pozdějším obnovení výroby. „To samotné porušuje dohodu, kterou někteří věřitelé odsouhlasili. Utvrzujeme se v tom, že jejich plány nejsou reálné. Sliby, které postupně učinili, nejsou dodržovány. To řešení je pořád v nedohlednu,“ řekl.

Podle ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL) není moc prostor hledat s firmou společné řešení. „Byl by určitě jiný přístup a jiné hledání možného řešení a forem spolupráce, kdyby tady byl vlastník, který předkládá plány reálné, realizovatelné, a když něco řekne, tak to také platí. Tady vidíme víc než půl roku setrvalé porušování vlastních závazků, cílů, nenaplněných přislíbených věcí. Nikam se to pozitivně neubírá,“ poznamenal Jurečka.