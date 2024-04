ŘSD plánuje rozšíření dálnice mezi Prahou a Berounem. Některé obce mají připomínky

Dálnice D5 mezi Berounem a Pražským okruhem se má rozšířit na šest pruhů, práce by měly začít do pěti let. Projekt ale kritizují některé obce, obávají se nedostatečných protihlukových opatření. Šéf Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl označil nesouhlas obcí za krátkozraký. Z jejich připomínek se chce poučit, uvedl v podcastu ŘSD. Starostové tvrdí, že nemají zásadní problém s rozšířením dálnice. Chtějí však, aby protihluková opatření vyhovovala i případnému dalšímu nárůstu dopravy.

„Ten nesouhlas obcí vidím jako velmi krátkozraký. Pražská aglomerace je obrovské množství lidí, kteří denně dojíždí, proto potřebujeme dálniční sít s vyšší kapacitou,“ uvedl Mátl v podcastu ŘSD . Poukázal na to, že dálnice na příjezdu do Prahy na Pražském okruhu jsou nedostačující a denně se na nich tvoří kolony.

Ďuranová má obavy i z toho, že rozšíření dálnice nebude koordinováno s výstavbou tratě z pražského Smíchova do Berouna, při které vznikne i téměř 25 kilometrů dlouhý Tachlovický tunel.

ŘSD nyní na 4. a 5. kilometru u Rudné ve směru na Prahu vyměňuje starou nevyhovující protihlukovou stěnu za novou. Práce částečně omezují dopravu. Obnova čeká i protihlukovou stěnu v opačném směru u Drahelčic.

„Nové protihlukové stěny budou více reflektovat aktuální zatížení této oblasti hlukem z provozu na dálnici. Podle posledního sčítání dopravy projede těmito místy denně 53 tisíc vozidel, z toho cca třicet procent tvoří nákladní auta a kamiony," uvedl Jiří Veselý z ŘSD. Výměna protihlukové stěny u Rudné vyjde na 35 milionů a u Drahelčic skoro na 57 milionů korun bez DPH. Ďuranová tvrdí, že nynější instalaci nových stěn iniciovala už v roce 2015.

Rozvoj infrastruktury je důležitý, ale...

Podobné obavy má i starosta Loděnice Jiří Štulc (nestr.). „Chápeme, že rozvoj dopravní infrastruktury je důležitý, ale nám vadilo závěrečné stanovisko dokumentu EIA, že to nebude mít výraznější vliv na životní prostředí v obci. Dopad to podle nás mít určitě bude,“ prohlásil. „Chceme co nejkvalitnější hlukové stěny, protože na tu dálnici se pak už desítky let nesáhne,“ dodal.

Dálnice D5 mezi Prahou a Berounem patří mezi nejvytíženější úseky dálniční sítě v zemi. Podle dřívějšího vyjádření ministra dopravy Martina Kupky (ODS) náklady na rozšíření dálnice přesáhnou miliardu korun.