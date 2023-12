U pražského Šeberova roste protihluková stěna. Podle tamních obyvatel ale není dost vysoká

Silničáři pokračují se stavbou protihlukových stěn na dálnici D1 u příjezdu do Prahy. Řidiči úsekem projedou pouze sníženou rychlostí. Dokončení ochranné zdi ve směru do metropole je naplánované na polovinu ledna. V opačném směru má být hotová do příštího týdne. Podle tamních obyvatel je ale na této straně dálnice o dva metry nižší, než ke snížení hlučnosti potřebují.