Půlroční chlapec měl stovku epileptických záchvatů denně, pomohla operace mozku

Neurochirurgové z Fakultní nemocnice Brno a Univerzitní nemocnice Ženeva provedli v červnu unikátní operaci mozku půlročního dítěte. Miminko se narodilo v lednu s diagnostikovanou hemimegaencefalií, při které jedna z mozkových hemisfér abnormálně roste. Oliverovi to od narození způsobovalo časté epileptické záchvaty, denně jich měl i sto. Lékaři část hemisféry mozku odpojili. Nyní se pacientovi podle odborníků daří a předpokládají jeho velmi dobrý psychomotorický vývoj, řekl přednosta neurochirurgické kliniky Martin Smrčka.

„Pro malé děti je typické, že přechází jeden záchvat v druhý. Je to forma epilepsie, které říkáme encefalopatie. Kromě samotných záchvatů také zabraňuje normálnímu psychomotorickému vývoji,“ uvedl primář Kliniky dětské neurologie Fakultní nemocnice Brno Ondřej Horák.

U takto závažného případu bylo jasné, že zmírnit záchvaty může jen chirurgický zákrok, takzvaná hemisferotomie. Oliver byl ale příliš malý, lékaři proto čekali, až mu bude alespoň půl roku. Mezitím se spojili s odborníky ze Švýcarska, zejména s Karlem Schallerem, který těchto operací provedl už skoro čtyřicet.

Podle lékařů by se měla dobře vyvíjet řeč i intelekt chlapce

K rizikové a náročné operaci neurochirurgové přistoupili v červnu. „Jedna hemisféra, výrazně větší, způsobovala epileptické záchvaty, které pronikaly asociačními dráhami do druhé hemisféry. Princip operace spočíval v tom, že jsme postupně asociační dráhy přerušili. Byli jsme také v kontaktu s velkými cévami, které operace nesměla ovlivnit,“ popsal Smrčka.

Oliver nyní nastartoval psychomotorický vývoj, hýbe rukama i nohama a lze očekávat, že se bude dobře vyvíjet i řeč a intelekt. „Pevně věřím, že budeme moct také zredukovat antiepileptika, která přece jen mohou vývoj zpomalovat. Bez operace by ale byl v podstatě trvale ležící, musel by být tlumen léky a vyžadoval by dlouhodobou péči,“ vysvětlil Horák.