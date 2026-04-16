První Vesnicí roku se stala jihomoravská Telnice

Před 30 lety, 16. dubna 1996, byly vyhlášeny výsledky prvního ročníku soutěže Vesnice roku. Titul tehdy v konkurenci 174 obcí získala jihomoravská Telnice. Porota ocenila péči o kulturní hodnoty, památky a stavby, jasný směr rozvoje i ekologickou stabilitu, stejně jako pestrý kulturní život a množství spolků, které v obci fungují dodnes. Zatím poslední Vesnicí roku se loni stala Písečná v Pardubickém kraji.
Pro Telnici to byla velká událost. Tehdejšího starostu Ladislava Šustra přijal na Pražském hradě prezident Václav Havel. „Vyhráli jsme, protože máme duši v naší obci. Je tam spousta činností, deset spolků, hrajeme ligu házené, máme pěvecké sbory,“ řekl tehdy starosta.
Podle současné starostky Leony Bímové (nestr.) si obec svou „duši“ uchovala. „Protože se u nás v Telnici stále pořádá spousta kulturních a sportovních akcí, myslím si, že to tady pořád žije,“ uvedla.
Účast v soutěži byla tehdy pro Ladislava Šustra překvapením. „Někdo ze zastupitelstva nás přihlásil, já jsem o tom nevěděl. Až když to běželo, tak jsem se to dozvěděl. Pak přišly různé komise a jednání. Bylo to fajn,“ vzpomíná.
Nové fasády, větší škola, hřiště
Na první pohled vypadá obec stále stejně. Za tři dekády se ale pro místní mnohé změnilo. Obecní budovy získaly nové fasády, děti mají více místa v rozšířené škole a o přestávkách využívají moderní hřiště.
Obec se za třicet let rozrostla o čtyři stovky obyvatel. Nová výstavba domů teď není v plánu, místní se ale brzy dočkají například nové haly pro házenkáře. „Házená má v Telnici dlouholetou tradici. Loni jsme oslavili sté výročí. Nedělali jsme žádnou velkou oslavu, protože si myslím, že jedním z takových milníků byl začátek výstavby nové sportovní haly,“ vysvětlila Bímová.
„Žije se mi tu dobře. V Telnici jsou možnosti různých aktivit. Já jsem aktivní v klubu seniorů, jmenuje se Klas, chodíme na výlety, hrajeme pétanque,“ popsala obyvatelka Telnice Božena Veselá.
Program obnovy venkova
Zakladatelem soutěže Vesnice roku byl Jan Kruml, tehdejší předseda Spolku pro obnovu venkova a iniciátor českého Programu obnovy vesnice. „Když už jsme měli Program obnovy venkova, bylo potřeba ho propagovat a ukázat výsledky. To mě v roce 1994 přivedlo k myšlence založit soutěž Vesnice roku. Pan prezident Havel tomu byl nakloněn, řekl, že nás bude podporovat,“ vzpomínal v seriálu ČT Paměťová stopa Kruml.
Premiérový ročník nynější Vesnice roku byl vyhlášen v roce 1995 pod názvem Soutěž o nejzdařilejší program obnovy vesnice. Od roku 1996 se k vyhlašovatelům přidaly také ministerstvo pro místní rozvoj a Svaz měst a obcí, v roce 2007 i ministerstvo zemědělství. Od roku 2025 je opět jediným vyhlašovatelem Spolek pro obnovu venkova.
O titul Vesnice roku se mohou ucházet obce, které mají nejvýše 7500 obyvatel. V minulém roce se do soutěže přihlásilo celkem 181 obcí ze všech krajů. Soutěž má dvě kola – nejprve krajská, poté celostátní, do kterého postupuje z každého kraje vždy maximálně jedna obec. Vítěz celostátního kola postupuje do soutěže o Evropskou cenu obnovy vesnice. Tu vyhlašuje Evropská pracovní společnost pro rozvoj venkova a obnovu vesnice (ARGE) ve dvouletém intervalu.