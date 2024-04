Příjezd do Chebu komplikují práce na silnici. Do jednoho termínu se vměstnaly dvě stavby

Radnice v Chebu čelí stížnostem místních kvůli problémům v dopravě. Hned na dvou ze tří příjezdů do města zdrží řidiče stavební práce. Město se za problémy omluvilo s tím, že došlo ke kolizi termínů, ani jeden prý nebylo možné posunout. Na jedné silnici aktuálně silničáři mění povrch, na druhé se zase jezdí kyvadlově kvůli výkopovým pracím. Tvoří se tak dlouhé kolony.

Lidé si na rekonstrukce komunikací stěžují hlavně na sociálních sítích. Právě to, že se obě opravy provádějí v jednom termínu, jim vadí nejvíce. „Dělali jsme, co jsme mohli, ale nepodařilo se nám vyjednat jiné řešení, snad to občané pochopí. Můžeme se tak znovu občanům jen omluvit,“ řekl starosta města Jan Vrba (ANO).

Na jedné z příjezdových komunikací do Chebu se momentálně jezdí kyvadlově. Stavbaři tam budují stanici pro drážní hasiče, kteří na své zázemí čekali dlouhých třicet let. Momentálně na místě probíhá pyrotechnický průzkum, toto území totiž za druhé světové války zasáhlo masivní bombardování.

„Druhou menší komplikací, o které jsme samozřejmě věděli předem a bylo s ní počítáno, je přesun potoka,“ vysvětlil velitel chebské jednotky HZS Správy železnic Petr Truhlář. Stavbaři musejí potok vrátit do původního koryta a převést na druhou stranu silnice.

Termíny nelze upravit kvůli dotacím

Velké omezení zažívají řidiči teď i na druhé příjezdové komunikaci, kde se upravuje její povrch. Ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje Jiří Šlachta řekl, že práce na silnici jsou rozdělené na tři části. Dva pruhy jsou nyní průjezdné a na jednom se pracuje, což ale výrazně zpomaluje dopravu.

Důvodem toho, proč se ani jeden z těchto projektů nemohl přesunout na jiný termín, jsou dotace, které jsou právě na čas prací vázané. Obě stavby by měly skončit zhruba do konce června.