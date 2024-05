Porcelánka v Klášterci nad Ohří po dvou stoletích končí. O práci přijdou desítky lidí

V minulém desetiletí v klášterecké porcelánce pracovaly dvě stovky lidí. Po pandemii koronaviru a kvůli energetické krizi se výroba ale loňský rok postupně omezovala. „Je to velice smutné, protože porcelánka v Klášterci by letos oslavila 230 let od založení. Bohužel musela skončit,“ uvedl ředitel závodu Zdeněk Zapský.

„Jak se výroba snižovala, tak byly prostory využívané pro výrobu možná ze čtyřiceti procent. Provoz se stával nerentabilní,“ doplnil generální ředitel společnosti Vlastimil Argman.