Policie prověřuje údajné vydírání komise pražského dopravního podniku ohledně výstavby metra D

Kriminalisté se zabývají údajným vydíráním v tendru na stavbu metra D. Neznámý pachatel prý vyhrožoval některým členům komise pražského dopravního podniku, že půjdou do vězení, pokud z tendru vyloučí nabídku firmy Porr. Dopravní podnik kvůli tomu podal trestní oznámení. Prověřování by mělo skončit v únoru. České televizi to sdělila Lucie Andělová z Městského státního zastupitelství v Praze.