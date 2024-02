Policie prověřuje studenta kvůli údajnému podezřelému chování. Ten pro to nevidí důvod

Na děkanku Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Irenu Radovou se v polovině ledna obrátilo několik studentů a vyučujících s obavami ohledně jednoho ze spolužáků. „V průběhu předchozího semestru se projevoval na hodinách velmi konfrontačně a agresivně,“ popsala Radová. K obavám podle děkanky přispěly i jeho příspěvky na sociálních sítích komentující masové střelby. Vedení fakulty požádalo o prověření policii.

Nesouhlas s postupem student vyjádřil na diskuzním fóru univerzity. „‚Poslat‘ někoho na policii bez jakéhokoliv pádného důvodu je až absurdně nezodpovědné a je mi jedno, že ti lidé jen ‚nechtěli nic pokazit‘. Zasahuje to do svobody projevu,“ napsal. Student univerzitě vyčítá i podle něj nedostatečnou komunikaci. Nabídku ČT k vyjádření odmítl.

„Není pravda, že by fakulta se studentem nechtěla jakkoliv komunikovat. Sešel se s ním vedoucí dotčeného akademického pracoviště a poskytl mu dlouhý prostor k tomu, aby si mohli vyjasnit veškerá stanoviska,“ řekla Radová.

Podle děkanky, která podobnou situaci řešila poprvé, neexistují žádná pevně stanovená kritéria a každý případ se musí posoudit individuálně. Podle experta osloveného ČT se rovnováha mezi bezpečností a dopadem na nestandardně se chovající studenty stále hledá. „Je zjevné, že to pro ty lidi nebylo nic příjemného, může to mít špatný dopad. Pokud se to dobře vykomunikuje, tak si myslím, že se dá předejít negativním dopadům,“ řekl bezpečnostní poradce a psychoterapeut Zdeněk Kalvach.