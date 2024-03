Podvodníci nalézají nové cesty, jak lidi připravit o peníze. Nabízejí i falešnou práci

„Ze začátku ta částka, kterou požadovali, byla malá, nebylo to vyšší než to, co si člověk vydělal během předchozích dnů, ale postupně ten chyták rostl,“ popsal podvedený muž. Celkem takto přišel asi o tisíc eur, trojnásobně vyšší částku už do systému vložit odmítl. Informace pak hledal u britských právnických firem. Právě v Británii je tento podvod na vzestupu. „Peníze vám už podvodníci nikdy nevrátí. Vymlouvat se budou třeba na daně a poplatky za výběr, které po vás budou chtít navíc uhradit,“ uvádí web Refundee.

Donutí vás spolupracovat, tvrdí odborník

„V první řadě (podvodníci) cílí na vaše peníze, cílí na ně přes vaše emoce pomocí sociálního inženýrství, kdy se snaží využít nějaké informace o vás, pokud je mají. Pokud ne, použijí univerzální vzory dotazů a nabídek, aby vás zlomili do takového stavu, kdy jste ochoten spolupracovat z vlastní vůle,“ vysvětlil odborník na kyberbezpečnost z Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava Ivan Zelinka.

Celá konverzace s podvodníky probíhá jen písemně přes neznámá telefonní čísla, peníze se navíc převádí do kryptoměny. Právě proto jsou pak pachatelé velmi těžko dohledatelní. Lidé by tak měli být obezřetní a zvažovat, komu uvěří.

„V prvé řadě si položit otázku, proč by mi někdo cizí měl přát zisk a dopřát mi velké peníze? Pokud to není nějaká banka, kterou znám, tak být absolutně nedůvěřivý,“ popsal Zelinka.