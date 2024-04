Soud osvobodil obžalované z obchodování s lidmi, nestačily mu důkazy

Krajský soud v Plzni v pátek zprostil obžaloby dva muže a dvě ženy obžalované z obchodování s lidmi. Podle obžaloby nejméně od března 2016 do února 2018 nalákali v Česku minimálně sedm lidí v tíživé situaci na ubytování a práci v řetězcích rychlého občerstvení ve Velké Británii. Lidem tam ale pak vzali doklady a telefony, drželi je v izolaci pod dohledem, brali jim výplaty a za práci odváděnou šest dní v týdnu jim dávali minimální kapesné. Podle soudu se skutky staly, nepodařilo se ale najít důkazy, které by potvrdily, že jednání obžalovaných naplnilo všechny zákonné znaky žalovaného trestního činu.

Bílá a její bratr David Bílý podle spisu oslovovali v Česku lidi pocházející ze špatných socioekonomických podmínek a v tíživé situaci. Většinou to byli nezaměstnaní, bezdomovci, uživatelé drog či trestaní lidé. Nabízeli jim ubytování a práci ve fastfoodu v Anglii. Podle spisu jim ale lhali o podmínkách nabízené práce a pobytu, zprostředkovali jim kontakt s Horňákem a Mikovou, kteří byli v Británii, zajistili jim dopravu do Londýna a za to inkasovali odměnu. Když poškození dorazili do Anglie, Horňák jim údajně vzal doklady, některé i napadl a sebral nebo zničil jejich telefony, aby jim znemožnil komunikaci, tvrdila obžaloba.

Zaměstnanci bydleli v rodinném domě, z něhož ale bez doprovodu nemohli vycházet. Jejich výplata za práci ve fastfoodu, kterou Miková domluvila, šla ale na účty Horňáka nebo Grundmanna. Zaměstnanci pracovali šest dní v týdnu v osmi až 14hodinových směnách a dostávali jen kapesné dvacet až sto liber jednou za čtrnáct dní, o volném dni měli uklízet dům, tvrdil státní zástupce.

Obžaloba byla podána po právu, důkazy ale k odsouzení nestačí, uvedl soudce

Soudu komplikovalo situaci kromě úmrtí hlavního podezřelého a ne zcela spolehlivých výpovědí poškozených také někdy obtížné obstarávání důkazů z Británie.

„Jsme toho názoru, že některá jednání obžalovaných byla dokázána, ale nemáme jednoznačně prokázáno, že by naplnily všechny náležitosti žalovaného činu. Obžaloba byla podána zcela po právu a státní zástupce se pokusil dokladovat skutky na základě zákonně opatřených důkazů, soud je ale názoru, že důkazy nestačí k odsouzení. Soud je přesvědčen, že minimálně obviněná Miková se mohla na trestné činnost podílet, ale jsou pochybnosti. A pokud soud nemá stoprocentní jistotu, pak musí použít zásady in dubio pro reo – v pochybnostech ve prospěch obviněných, a to jsme také učinili,“ řekl soudce Jan Špeta.

Nepodařilo se podle něj například dokázat, že Bílá a Bílý věděli, jak je se zaměstnanci z Česka v Anglii zacházeno. Na Grundmannův bankovní účet sice chodily platy z fastfoodů, on sám ale účtem nedisponoval, ovládal ho Horňák.