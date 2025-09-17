Do základních škol v Moravskoslezském kraji vyjela pojízdná ordinace dětské zubařky, takzvaný „dentobus“. V něm poskytuje malým pacientům preventivní prohlídky. Akce se zaměřuje hlavně na pohraniční oblasti, kde je zubní péče hůř dostupná. Cílem je zjistit, jak na tom se zdravím chrupu školáci jsou a kolik z nich svého zubaře vůbec má. Dentobus zatím projel šest základních škol, u asi šedesáti procent zkontrolovaných dětí pak zubařka odhalila alespoň jeden kaz. Celkové výsledky akce pak ukážou, jestli kraj podobné sanitky pořídí nastálo.
Péče v mobilní ordinaci. Školy objíždí „dentobus“
2 minuty