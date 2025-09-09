Osm z více než třiceti lidí zraněných při pondělní havárii autobusu se studenty ve Starých Hamrech na Frýdecko-Místecku zůstalo hospitalizovaných, ostatní šli po ošetření domů, řekli mluvčí tří nemocnic, do kterých záchranáři zraněné odvezli. Vyšetřování příčin nehody pokračuje, autobus zůstal na místě.
Osm zraněných při havárii autobusu v Beskydech zůstalo v nemocnici
Záchranáři po nehodě ošetřili 32 studentů a dva dospělé. Uvedli, že tři zranění byla těžká, dvě středně těžká a zbytek lehká, nikdo nebyl v ohrožení života. Zraněné záchranáři převezli do tří nemocnic.
„Hospitalizovaných pacientů je celkem sedm, sedmnáct bylo včera (v pondělí) propuštěno,“ řekla mluvčí Nemocnice ve Frýdku-Místku Jana Březinová. Šest zraněných bylo převezeno do Fakultní nemocnice Ostrava. Její mluvčí Petra Petlachová sdělila, že jen jeden zůstal hospitalizovaný, ostatní šli po ošetření domů. „Tři nezletilí pacienti byli v pondělí ošetřeni ambulantně s lehčími zraněními, nikdo nebyl hospitalizován,“ doplnila mluvčí Nemocnice Agel Nový Jičín Radka Miloševská.
Možnou příčinou nehody je technická závada
Policejní mluvčí Kateřina Kubzová v pondělí uvedla, že podle předběžně zjištěných informací řidič autobusu jedoucího ke skiparku ze zatím nejištěných příčin sjel ze silnice, narazil do sloupu elektrického vedení a poté se autobus převrátil na pravý bok. Dechová zkouška u řidiče byla negativní. Jednou z možných příčin nehody mohla být podle Kubzové technická závada na autobusu, který budou zkoumat odborníci.
Mluvčí Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru ČR z Hlučína na Opavsku Jana Urbancová v pondělí večer informovala, že hasiči autobus postavili na kola, ale zatím ho nebylo možné odvézt. Se soupravou tahače s podvalníkem, na kterém chtěli autobus odvézt, totiž nebylo možné dojet až na místo.
„Je pravděpodobné, že po ukončení práce policie bude autobus předán majiteli a ten si bude odtah či další manipulaci zajišťovat sám,“ sdělil mluvčí hasičského záchranného útvaru Ivo Adámek.