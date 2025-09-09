Osm zraněných při havárii autobusu v Beskydech zůstalo v nemocnici


před 12 mminutami|Zdroj: ČTK

Osm z více než třiceti lidí zraněných při pondělní havárii autobusu se studenty ve Starých Hamrech na Frýdecko-Místecku zůstalo hospitalizovaných, ostatní šli po ošetření domů, řekli mluvčí tří nemocnic, do kterých záchranáři zraněné odvezli. Vyšetřování příčin nehody pokračuje, autobus zůstal na místě.

Záchranáři po nehodě ošetřili 32 studentů a dva dospělé. Uvedli, že tři zranění byla těžká, dvě středně těžká a zbytek lehká, nikdo nebyl v ohrožení života. Zraněné záchranáři převezli do tří nemocnic.

„Hospitalizovaných pacientů je celkem sedm, sedmnáct bylo včera (v pondělí) propuštěno,“ řekla mluvčí Nemocnice ve Frýdku-Místku Jana Březinová. Šest zraněných bylo převezeno do Fakultní nemocnice Ostrava. Její mluvčí Petra Petlachová sdělila, že jen jeden zůstal hospitalizovaný, ostatní šli po ošetření domů. „Tři nezletilí pacienti byli v pondělí ošetřeni ambulantně s lehčími zraněními, nikdo nebyl hospitalizován,“ doplnila mluvčí Nemocnice Agel Nový Jičín Radka Miloševská.

V Beskydech havaroval autobus se studenty
Havárie autobusu u Starých Hamrů

Možnou příčinou nehody je technická závada

Policejní mluvčí Kateřina Kubzová v pondělí uvedla, že podle předběžně zjištěných informací řidič autobusu jedoucího ke skiparku ze zatím nejištěných příčin sjel ze silnice, narazil do sloupu elektrického vedení a poté se autobus převrátil na pravý bok. Dechová zkouška u řidiče byla negativní. Jednou z možných příčin nehody mohla být podle Kubzové technická závada na autobusu, který budou zkoumat odborníci.

Mluvčí Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru ČR z Hlučína na Opavsku Jana Urbancová v pondělí večer informovala, že hasiči autobus postavili na kola, ale zatím ho nebylo možné odvézt. Se soupravou tahače s podvalníkem, na kterém chtěli autobus odvézt, totiž nebylo možné dojet až na místo.

„Je pravděpodobné, že po ukončení práce policie bude autobus předán majiteli a ten si bude odtah či další manipulaci zajišťovat sám,“ sdělil mluvčí hasičského záchranného útvaru Ivo Adámek.

Webová aplikace Bouračka může pomoci se záznamem o nehodě
Ilustrační foto
Načítání...