Opravená nástupiště i koleje. Modernizace nádraží na pražském Smíchově začne brzy, vyjde na miliardy

Opravit nechá správa podchody, které prodlouží pod celým kolejištěm až do budoucího parkovacího domu, jehož investorem je hlavní město. Přístup na nástupiště bude bezbariérový. Součástí projektu je také výstavba lávky směrem k Radlické ulici, která umožní přístup na jednotlivá nástupiště a zároveň propojí stanici s novou čtvrtí vznikající na Smíchově.

„Zahájení hlavní fáze rekonstrukce předcházelo odstranění části kolejí a také původní lávky přes stanici. Nyní dojde ke kompletní přestavbě kolejiště, obnově tří stávajících nástupišť a vybudování jednoho nového. To budou využívat zejména vlaky ve směru na Prahu-Zličín a Hostivici,“ popsal Gavenda.

Víc než sto let stála lávka na Smíchovském nádraží v Praze. Teď bude sloužit v Mladé Boleslavi

Most přes Nádražní ulici bude po dokončení rekonstrukce tříkolejný. Na něj má podle představy SŽ navazovat nový tříkolejný most mezi Smíchovem a Podskalím, který nahradí nynější železniční most přes Vltavu.

„Další bezprostředně navazující stavbou bude výstavba moderního terminálu Smíchov, jehož zhotovitele už hledá pražský magistrát,“ doplnil Gavenda.