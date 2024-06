Oprava první poloviny mostu Otakara Ševčíka v Brně finišuje. V pátek se zavře druhá část

Stavbaři na mostě v ulici Otakara Ševčíka v Brně dokončují práce na polovině mostu, která je nyní zavřená, hotovo by mělo být ve čtvrtek. Od pátku se bude jezdit po opravené polovině a začnou práce na druhé straně mostu. Stavba má půl roku zpoždění, ale druhá etapa by už měla skončit podle předpokladů, tedy příští rok v létě, řekl ředitel Závodu Brno Ředitelství silnic a dálnic (ČŘSD) David Fiala.

Oprava mostu, který je součástí velkého městského okruhu a překonává ostravskou radiálu, odstartovala loni na začátku roku a oprava každé poloviny měla trvat rok. Postupně stavaři zjistili, že některé pilíře jsou v horším stavu, než čekali. Dokončení první poloviny opravy se proto o půl roku prodloužilo.

Po převedení dopravy na druhou polovinu mostu bude funkční nájezd na most směrem od centra města a sjezd z mostu směrem do centra. Nově se naopak zavře nájezd na most při příjezdu od dálnice D1 a sjezd na ostravskou radiálu ve směru z města. Doprava na mostě zůstane v jednom pruhu v každém směru.