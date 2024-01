Olomoucké kapitule se vrátila dlouho ztracená kniha z 16. století. Našli ji a přivezli italští policisté

Do Olomouce se vrátila historická kniha Postilla super epistolas et evangelia, je stará přes šest set let. Z metropolitní kapituly zmizela ve 40. letech minulého století. Předloni ji zadrželi italští celníci v aukční síni a nyní ji velitel italských četníků předal děkanovi svatováclavské metropolitní kapituly.

Knihu Postilla super epistolas et evangelia označilo olomoucké arcibiskupství za „bestseller své doby“. Je to výklad úryvků z novozákonních epištol a evangelií od dominikána Viléma z Paříže, její olomoucký exemplář vyšel roku 1518 v Basileji, vyzdobena je dřevoryty od Ursa Grafa staršího. Vazba z hnědé kůže je o něco mladší, ve 40. letech 16. století ji zhotovili v Bavorsku.

Aukce v Terstu

Knihu do Olomouce přivezl italský policista Giuseppe Marseglia. Je to velitel jednotky, která se specializuje na ochranu kulturního dědictví. Odcizená historická kniha byla totiž v roce 2022 nalezena v Itálii, Marsegliovi lidé ji zadrželi v aukční síni v Terstu. Italští policisté zjistili, že se kniha do země dostala z Vídně, a rekonstruovali její cestu. Jak se ale dostala z Olomouce do Rakouska, jasné není.

„Jsme rádi, že můžeme být účastni setkání, kdy se vrátí důležitá součást kulturního dědictví kapitule, kde byla odcizena,“ řekl Marseglia, od nějž knihu převzal děkan olomoucké svatováclavské metropolitní kapituly Antonín Basler. Cenu knihy odhadl policista na 30 tisíc eur (asi 750 tisíc korun).

Původně ji v 17. století kapitule daroval olomoucký kanovník David Pipper z Jáchymova. Do českých zemí se ale dostala již v 16. století. „Neznámý protestant ji popsal četnými českými poznámkami na okrajích,“ řekl o knize Štěpán Kohout. Podotkl však, že ji nelze považovat vyloženě za vzácnou, dochovaných výtisků Postilla super epistolas et evangelia je přímo v Olomouci více. „Je spíše zajímavé, že po tolika letech, přestože nevíme, jak se do Itálie dostala, se ji podařilo vrátit,“ míní.