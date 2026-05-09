Ojeté pneumatiky mohou lidé odevzdávat zdarma. Přesto část končí v přírodě


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT24
Události v regionech: Města bojují s nelegálními skládkami
Pro použité pneumatiky musí od roku 2021 zajistit jejich zpětný odběr výrobci, většinou prostřednictvím pneuservisů a autoservisů. Zdarma je vybírají i některé sběrné dvory. Například Sokolov zrušil poplatek před dvěma lety a podle radnice díky tomu ve městě a okolí černých skládek ubylo. V Česku ale stále končí dvacet procent pneumatik v přírodě, u silnic nebo na dálničních odpočívkách. Úklid nelegálních skládek stojí města a správce silnic každoročně miliony korun.

Sběrné dvory mohou odebírat pneumatiky jak v režimu zpětného odběru výrobce, na základě smlouvy s kolektivním systémem, případně jako odpady. Sběr v režimu odpadů mohou zpoplatnit,“ přiblížila mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí.

Aby Sokolov lidi motivoval k odevzdání odpadu, zavedl bezplatný odběr pneumatik, ale i elektrospotřebičů a baterií. Přivézt je může kdokoli. „Není to vázané na pobyt ve městě, nicméně se musí jednat o občana, nikoli o firmu,“ vysvětlil mluvčí města Sokolov Michal Švarc. Díky zrušení poplatku se podle něj podařilo snížit počet černých skládek ve městě a okolí.

Loni tak lidé přivezli do tamního sběrného dvora přes sedmdesát tun starých pneumatik. „V té hromadě je nějakých pět set až sedm set kusů pneumatik a je to tady za necelý měsíc. V roce 2023, kdy to bylo zpoplatněné, lidé za celý rok přivezli ani ne polovinu,“ ukázal Švarc.

Odevzdání pneumatik ve sběrném dvoře navíc umožňuje jejich další využití. Z pryžového granulátu se vyrábí například gumové dlaždice, podložky, izolační materiály, protihlukové stěny nebo směsi pro silnice.

Téměř dvacet procent pneumatik dál končí, kde nemá

Přesto podle radnice někdo nedávno odhodil dvě pneumatiky do jezírka uprostřed městského parku. Před sedmi lety ale byla situace ještě horší. Například v přírodě u nedalekých Kraslic to podle místních vypadalo jako výprodej pneumatik.

Podle údajů ministerstva životního prostředí se v Česku zpětný odběr pneumatik pohybuje nad osmdesáti procenty. „Například v roce 2023 bylo zpětně odebráno 86 884 tun pneumatik z celkového množství 96 274 tun, které bylo uvedeno na trh, což představuje čtyřiaosmdesátiprocentní úroveň zpětného odběru,“ uvedla Krejčí. Situace se zlepšila právě po roce 2021.

Odpočívky u dálnic jsou oblíbeným místem černých skládek

Část pneumatik ale dál končí v přírodě. Černé skládky vznikají například u popelnic nebo na dálničních odpočívkách. Jen na padesátikilometrovém úseku, který obsluhuje Středisko správy a údržby dálnic (SSÚD) v Bernarticích, naplní pracovníci odpadem za deset dnů celý kontejner.

„Je tady úplně všechno. Stavební suť, nábytek, kusy počítačů. Loni jsme našli dokonce dřevěnou latrínu a úplně novou vířivku,“ popsal mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl. Objevuje se i nebezpečný odpad, například staré akumulátory ze zahradní techniky, elektrokol nebo elektrokoloběžek. Pneumatiky jsou podle silničářů dlouhodobým problémem.

Počet černých skládek i náklady na jejich odklízení rostou
Úklid černých skládek stojí miliony korun

Likvidace černých skládek stojí Ředitelství silnic a dálnic statisíce korun. Za loňský rok odvezli pracovníci středisek správy a údržby dálnic z odpočívek a dalších míst podél dálnic asi 2600 tun komunálního odpadu, což je o pět set tun více než v roce 2020.

Náklady zatěžují i městské rozpočty. „Sebrali jsme odpad o objemu přibližně 424 tun. I městskou pokladnu to samozřejmě něco stojí. Částka je odhadovaná asi na pět milionů korun,“ řekl mluvčí Lázeňských lesů a parků Karlovy Vary Daniel Kubelka. V Karlových Varech museli odklidit například i skládku přímo před sběrným dvorem. Loni tam někdo přijel mimo otevírací dobu.

S úklidem pomáhají také dobrovolníci z projektu Ukliďme Česko. Ti letos sesbírali stovky tun odpadu. „Pokuta za odkládání odpadů mimo určené místo může být fyzické osobě udělena až do výše padesát tisíc korun,“ uvedla mluvčí ministerstva životního prostředí. Dohledat viníky je velmi složité.

Votice odstraní černou skládku na Polském vrchu. Pomůže to zlepšit zásobování vodou
Černá skládka - ilustrační foto

Povinnost zpětného odběru

Zákon o výrobcích s ukončenou životností, který ukládá výrobcům pneumatik povinnost zajistit na vlastní náklady zpětný odběr pneumatik od konečných uživatelů, vstoupil v účinnost 1. ledna 2021. Registr míst zpětného odběru vede ministerstvo životního prostředí v rámci systému VISOH2 společně s mapou odběrných míst. Vlastní mapu míst zpětného odběru provozuje také kolektivní systém ELTMA.

VideoSpáleniště v Českém Švýcarsku projde přirozenou obnovou

Oheň přírodu u Rynartic zdevastoval, další stromy mohou ještě padat, přístup na spáleniště proto hlídají hasiči. Území v Českém Švýcarsku zasažené několikadenním požárem však projde přirozenou obnovou, bez zásahu člověka. Spálené jehličnany nahradí nejprve břízy, pod těmi pak začnou růst další druhy. Správci národního parku chtějí, aby se příroda zotavila sama, podobně jako po požárech v dřívějších letech.
před 1 hhodinou

Ve Svatavě vznikla nová expozice o ženách vězněných v nacistickém táboře

V bývalém protileteckém krytu ve Svatavě na Sokolovsku vznikla interaktivní expozice, která připomíná osudy žen vězněných za druhé světové války v tamním ženském koncentračním táboře. Tábor osvobodila 7. května 1945 americká armáda. Expozici nazvanou Každá z nás měla v očích strach vytvořilo sdružení Paměť národa spolu s městysem Svatava.
7. 5. 2026

Hanácké kasárny ožívají. Do areálu se nastěhuje divadlo, škola i kavárny

Památkově chráněný areál Hanáckých kasáren v centru Olomouce začne brněnská společnost podnikatele Richarda Saliby opravovat po etapách. Od ledna v komplexu najde nové sídlo Divadlo Tramtarie, úpravy prostor pro něj vyjdou na devět milionů korun. V areálu mají vzniknout také kavárny, obchody, škola nebo byty. Stát prodal areál v dražbě loni až na desátý pokus za 91 milionů korun.
7. 5. 2026

Meteorologové varují před až extrémní aktivitou klíšťat

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydal na prodloužený víkend varování před extrémní aktivitou klíšťat. Pro jižní Moravu platí dokonce nejvyšší pátý stupeň. Na většině ostatních území republiky zůstává riziko na vysokém, čtvrtém stupni. Nákaza nemocemi, které klíšťata přenáší, hrozí i ve městech, varuje vedoucí Národní referenční laboratoře Kateřina Kybicová.
7. 5. 2026

Pachatelé v Praze odpálili bankomat a ukradli statisíce korun

Pachatelé z bankomatu, který v noci odpálili v pražských Kunraticích, odcizili kolem 300 tisíc korun. Po podezřelých dál pátrá policie a hledá svědky, kteří je viděli mezi 02:00 až 05:00 v okolí Kunratického a Krčského lesa na elektrokoloběžkách. Případ si převzali detektivové z prvního oddělení. Způsob odpálení bankomatu ve čtvrtek nad ránem byl stejný jako před měsícem u obchodního centra na Opatově.
7. 5. 2026Aktualizováno7. 5. 2026

Požár zničil část brněnské záchranné stanice pro zvířata. Uhynulo několik psů

Požár v Brně-Slatině v noci na čtvrtek zničil část záchranné stanice pro ptáky a malé savce, kterou provozuje Zdeněk Machař. Podle majitele bylo při požáru zničeno zázemí stanice a uhynulo několik psů. Na pomoc v tíživé situaci vypsal sbírku. Příčina požáru se vyšetřuje, předběžná výše škody bude ve statisících.
7. 5. 2026Aktualizováno7. 5. 2026

Hasiči uhasili požár v Českém Švýcarsku

Hasiči uhasili požár v národním parku České Švýcarsko. Vyhlásili likvidaci požáru, předali požářiště správě národního parku k dohledu a stanovili jeho podmínky. Oheň se rozhořel v sobotu na 100 hektarech lesa, v jednu chvíli zasahovalo přes 540 hasičů a osm vrtulníků. Stupeň požárního poplachu v místě snížili ze třetího na druhý. Požářiště bude pod dohledem po dobu čtrnácti dnů, a to 24 hodin denně. Správcům parku pomohou kolegové ze Šumavy a sjednaní dobrovolní hasiči.
7. 5. 2026Aktualizováno7. 5. 2026
