Oderská nemocnice se pře s VZP kvůli interně

Městská nemocnice v Odrách na Novojičínsku by mohla kvůli chystané reformě zdravotnictví a zdravotních pojišťoven přijít o interní oddělení. Vedení zdravotnického zařízení s tím však nesouhlasí. Podle něj by na tom totiž tratili zejména pacienti z okolí, kteří by tak museli na internu dojíždět desítky kilometrů daleko.