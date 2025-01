Odbory vyzývají majitele Tamehu k jednání, zaměstnanci dostávají výpovědi

O tom, kolik lidí přesně dostalo výpověď, nemá Sobolová informaci. Reálná je podle ní možnost stávky. „To, co je předloženo do kolektivního vyjednávání (…), tak ten návrh znamená další pokles průměrných výdělků a snížení dosavadních práv zaměstnanců,“ sdělila. Zaměstnanci podle ní navíc nemají žádnou představu o budoucnosti.

Zákon umožňuje vyhlášení stávky ze dvou důvodů. „Buď je to kvůli kolektivnímu vyjednávání a tam musí proběhnout proces. To znamená, řízení před zprostředkovatelem je neúspěšné a pak lze vyhlásit stávku. Nebo ji lze vyhlásit pro obecné zájmy zaměstnanců, což může být ze dne na den,“ vysvětlila Sobolová.

U zaměstnanců, kteří se na pracovišti nacházejí, je podle Sobolové problém s hygienickými předpisy. „Mají tam zimu, protože se netopí. Nadřízený zaměstnanec sdělil, že zaměstnanec se může přijít ohřát k němu do kanceláře. Takže má asi představu, že zaměstnanec přijde, nabere si teplo do kapes a vrátí se na své pracoviště, což je pro nás nepřijatelné,“ sdělila.

Odboráři napsali, že před prodejem podniku UCED opakovaně ujistil insolvenčního správce, že má o všechny zaměstnance zájem. Prodej se uskutečnil 1. listopadu a na konci měsíce nový majitel oznámil záměr propustit 72 procent zaměstnanců, což zdůvodnil úpadkem Liberty. „Tato situace však byla známa všem zainteresovaným i veřejně několik měsíců před koupí Tamehu. Zjevně se jedná o klamavý důvod,“ míní odboráři.

Od 2. ledna podle nich zaměstnanci dostávají poštou výpovědi. „Po tolika letech zaměstnání ve společnosti nemají ochotu řešit výpovědi jako slušný zaměstnavatel osobním jednáním a sdělením. Zaměstnanci ani nemají adekvátní informace pro vyřizování všech formalit. Ohrožení jsou ale také zbývající zaměstnanci,“ uvedly odbory.

„My jsme 13. ledna předali písemně zhruba dvacet otázek na to, co potřebujeme vědět. Jsou to základní věci. Zaměstnanci, kteří obdrželi výpověď, v podstatě nevěděli, ke komu mají jít a kdy a kam se mají dostavit. Takže kdybychom neměli ty informace my, jako odbory, tak ti zaměstnanci nevědí už vůbec nic,“ tvrdí Sobolová.