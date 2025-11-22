Obyvatelé Rohova v referendu schválili výstavbu větrných elektráren

Obyvatelé Rohova na Opavsku v pátek v místním referendu vyslovili souhlas s výstavbou až pěti větrných elektráren v katastru obce. K referendu přišlo 189 lidí, tedy 39,8 procenta z 475 voličů. Z nich 128 čili 67,7 procenta hlasovalo pro elektrárny. Referendum tak je platné a výsledky pro obec závazné.
Starosta Roman Šušolík (Rohov pro všechny) už v pátek řekl, že investoři zvažují v obci výstavbu maximálně pěti větrných elektráren, každé s plánovaným výkonem v rozsahu pěti až sedmi megawatthodin. Rohov podle něj může získat nemalé finanční příspěvky do rozpočtu, které by mohl využít na nákladné stavební akce, jako je obnova a výstavba obecní kanalizační sítě nebo opravy místních komunikací a budov.
Šušolík uvedl, že firma obci nabízí jednorázovou platbu za celkový počet vybudovaných elektráren i pravidelné roční plnění za každý rok provozu. „Dále je zde možnost sdílení elektřiny s odběrnými místy na katastru naší obce. V neposlední řadě nám nabízejí finanční podporu pro organizační složky obce, instituce a spolky prostřednictvím nadací,“ vysvětlil starosta.
Obec se na výstavbu elektráren nejprve ptala obyvatel v anketě. Lidé v ní sice vyjádřili souhlas, ale odpovědělo jich málo. To přimělo zastupitele vyhlásit místní referendum. Jeho výsledky zveřejnila obec na internetových stránkách.
Místní plebiscit je platný při účasti alespoň 35 procent oprávněných voličů. Výsledek referenda je pro zastupitele při účasti nejméně 35 procent závazný, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina zúčastněných a současně alespoň 25 procent všech oprávněných voličů.